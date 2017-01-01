Гран Прі Італії може не відбутися через бюджетну кризу
- Вчора, 14:54
-
Розсилка
За календарем Формули-1 на 2018 рік Гран Прі Італії має відбутися другого вересня
Гран Прі Італії в 2018 році може не відбутися.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Справа в тому, що парламент країни прийняв поправку до бюджету на 2018 рік через те, що в ніч перед голосуванням загубилися картки для голосів.
Поправка стосувалася Автомобільного клубу Італії (ACI), який регулював би діяльність організації.
У 2017 році ACI домовився про викуп автодрому «Монца».
Тепер же, коли поправку не прийняли, ACI може потрапити під слідство антимонопольного комітету.
Це означає, що угода про придбання автодрому буде скасована і борг в 15-18 мільйонів євро не буде погашений.
Нагадаємо, що за календарем Формули-1 на 2018 рік Гран Прі Італії має відбутися другого вересня.
Джерело: xsport.ua