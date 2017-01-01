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    Гран Прі Італії може не відбутися через бюджетну кризу

    За календарем Формули-1 на 2018 рік Гран Прі Італії має відбутися другого вересня
    Гран Прі Італії в 2018 році може не відбутися. Про це повідомляє Corriere dello Sport. Справа в тому, що парламент країни прийняв поправку до бюджету на 2018 рік через те, що в ніч перед голосуванням загубилися картки для голосів. Поправка стосувалася Автомобільного клубу Італії (ACI), який регулював би діяльність організації. У 2017 році ACI
    • Вчора, 14:54
    • Розсилка
    <span>Фото: F1 Fanatic</span>
    Фото: F1 Fanatic

    За календарем Формули-1 на 2018 рік Гран Прі Італії має відбутися другого вересня

    Гран Прі Італії в 2018 році може не відбутися.

    Про це повідомляє Corriere dello Sport.

    Справа в тому, що парламент країни прийняв поправку до бюджету на 2018 рік через те, що в ніч перед голосуванням загубилися картки для голосів.

    Поправка стосувалася Автомобільного клубу Італії (ACI), який регулював би діяльність організації.

    У 2017 році ACI домовився про викуп автодрому «Монца».

    Тепер же, коли поправку не прийняли, ACI може потрапити під слідство антимонопольного комітету.

    Це означає, що угода про придбання автодрому буде скасована і борг в 15-18 мільйонів євро не буде погашений.

    Нагадаємо, що за календарем Формули-1 на 2018 рік Гран Прі Італії має відбутися другого вересня.

    Джерело: xsport.ua

    Автоспорт Формула-1
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