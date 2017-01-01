Гран Прі Італії може не відбутися через бюджетну кризу

За календарем Формули-1 на 2018 рік Гран Прі Італії має відбутися другого вересня

Гран Прі Італії в 2018 році може не відбутися. Про це повідомляє Corriere dello Sport. Справа в тому, що парламент країни прийняв поправку до бюджету на 2018 рік через те, що в ніч перед голосуванням загубилися картки для голосів. Поправка стосувалася Автомобільного клубу Італії (ACI), який регулював би діяльність організації. У 2017 році ACI



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: F1 Fanatic

За календарем Формули-1 на 2018 рік Гран Прі Італії має відбутися другого вересня

Гран Прі Італії в 2018 році може не відбутися.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Справа в тому, що парламент країни прийняв поправку до бюджету на 2018 рік через те, що в ніч перед голосуванням загубилися картки для голосів.

Поправка стосувалася Автомобільного клубу Італії (ACI), який регулював би діяльність організації.

У 2017 році ACI домовився про викуп автодрому «Монца».

Тепер же, коли поправку не прийняли, ACI може потрапити під слідство антимонопольного комітету.

Це означає, що угода про придбання автодрому буде скасована і борг в 15-18 мільйонів євро не буде погашений.

Нагадаємо, що за календарем Формули-1 на 2018 рік Гран Прі Італії має відбутися другого вересня.

Джерело: xsport.ua