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    Харлан виграла чемпіонат України з фехтування

    У фіналі Ольга здолала Аліну Комащук
    Миколаївська шаблістка Ольга Харлан перемогла на чемпіонаті України у Києві. У фіналі олімпійська чемпіонка не без проблем розібралася зі своєю колегою по національній збірній Аліною Комащук, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України. У рівній боротьбі Харлан обіграла суперницю з мінімальною перевагою в рахунку –
    • Вчора, 17:53
    • Розсилка
    Ольга Харлан
    Ольга Харлан

    У фіналі Ольга здолала Аліну Комащук

    Миколаївська шаблістка Ольга Харлан перемогла на чемпіонаті України у Києві.

    У фіналі олімпійська чемпіонка не без проблем розібралася зі своєю колегою по національній збірній Аліною Комащук, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

    У рівній боротьбі Харлан обіграла суперницю з мінімальною перевагою в рахунку – 15:14.

    Бронзу між собою розділили ще одна представниця Миколаєва Олександра Мамонтова й Ольга Жовнір з Нетішина. Мамонтова в півфіналі не впоралася з Харлан, програвши 6:15, а Жовнір поступилась Комащук – 11:15.

    У командній першості найсильнішими виявилися киянки Юлія Бакастова, Олена Вороніна, Олена Писаренко і Марія Цимбота, які у фіналі обіграли з рахунком 45:38 фехтувальниць з Миколаєва Євгенію Аленіну, Ольгу Харлан, Олександру Мамонтову і Олену Прокуду.

    На третьому місці змагальний день закінчили черкаські шаблісти Валерія Гнідашева, Діана Залевська, Дарина Озерова і Аліна Псюрніченко.

    Ольга Харлан чемпіонат України Фехтування
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