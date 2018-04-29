Харлан виграла чемпіонат України з фехтування

У фіналі Ольга здолала Аліну Комащук

Миколаївська шаблістка Ольга Харлан перемогла на чемпіонаті України у Києві. У фіналі олімпійська чемпіонка не без проблем розібралася зі своєю колегою по національній збірній Аліною Комащук, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України. У рівній боротьбі Харлан обіграла суперницю з мінімальною перевагою в рахунку –



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Ольга Харлан

У фіналі Ольга здолала Аліну Комащук

Миколаївська шаблістка Ольга Харлан перемогла на чемпіонаті України у Києві.

У фіналі олімпійська чемпіонка не без проблем розібралася зі своєю колегою по національній збірній Аліною Комащук, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

У рівній боротьбі Харлан обіграла суперницю з мінімальною перевагою в рахунку – 15:14.

Бронзу між собою розділили ще одна представниця Миколаєва Олександра Мамонтова й Ольга Жовнір з Нетішина. Мамонтова в півфіналі не впоралася з Харлан, програвши 6:15, а Жовнір поступилась Комащук – 11:15.

У командній першості найсильнішими виявилися киянки Юлія Бакастова, Олена Вороніна, Олена Писаренко і Марія Цимбота, які у фіналі обіграли з рахунком 45:38 фехтувальниць з Миколаєва Євгенію Аленіну, Ольгу Харлан, Олександру Мамонтову і Олену Прокуду.

На третьому місці змагальний день закінчили черкаські шаблісти Валерія Гнідашева, Діана Залевська, Дарина Озерова і Аліна Псюрніченко.