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Гашек: Весь світ сміється з Трампа

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гашек: Весь світ сміється з Трампа
Домінік Гашек розкритикував Дональда Трампа
фото: Reuters

Гашек: Довіру та кредит втрачає країна США

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек прокоментував черговий обстріл України Росією. Про це повідомляє «Главком».

«Через день після того, як американський президент Дональд Трамп похвалився на весь світ, як сильно його поважає найбільший злочинець сучасного світу Путін, терористична Росія здійснила найбільшу ракетну атаку та атаку безпілотниками на цивільні цілі з початку війни. Сьогодні, в кращому випадку, весь світ сміється з Трампа за його брехню. На жаль, довіру та кредит втрачає країна США. І найбільші злочинці та диктатори світу, звичайно ж, цим скористаються. Як сумно...», – написав Гашек в Х.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Нагадаємо, уночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – повідомили Повітряні сили.

Також Зеленський відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка: «Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну».

Росія вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

Теги: Дональд Трамп США ракетна атака обстріл війна хокей росія

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