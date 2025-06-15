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Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль підписати угоду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль підписати угоду
Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, вважає Трамп
фото: The White House/Facebook

Тамп заявив, що Іран та Ізраїль укладуть угоду так само, як він нібито змусив помиритися Індію та Пакистан

Президент США Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль укласти мирну угоду. Як інформує «Главком», про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть, так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти», – заявив Трамп.

Він запевнив, що угода буде укладена, як між Індією та Пакистаном, «використовуючи торгівлю зі Сполученими Штатами, щоб привнести розум, згоду та розсудливість у переговори між двома видатними лідерами, які змогли

Трамп також згадав ситуацію між Сербією та Косово, а також між Єгиптом та Ефіопією під час своєї першої каденції. Президент США вважає, що у цих випадках саме він запобіг війні.

Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль підписати угоду фото 1

«Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я багато роблю, і ніколи не отримую визнання, але нічого страшного, це розуміє народ. Зробіть Близький Схід знову великим!», – написав президент США.

Нагадаємо, внаслідок нового ракетного обстрілу північної та центральної частини Ізраїлю з боку Ірану минулої ночі загинуло вісім людей, серед яких є маленькі діти. Атаки сталися після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Тегерану, націлившись на об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

До слова, «Главком» розповідає про історичні витоки конфлікту Ізраїлю з Іраном та хуситами. Зрозуміти поточну ситуацію неможливо без поглиблення в історичний контекст та мотивації кожної зі сторін. 

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Теги: Ізраїль Дональд Трамп Іран

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