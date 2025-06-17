Роналду подарував Трампу футболку з автографом та написом

На футболці було написано: «Президенту Дональду Дж. Трампу. Граємо за мир»

Капітан збірної Португалії та нападник «Аль-Насра» Кріштіану Роналду зробив подарунок президенту США Дональду Трампу, інформує «Главком».

«Президент Трамп отримав майку з автографом від Кріштіану Роналду», – написала спеціальний помічник президента США та радник з комунікацій Марго Мартін у соцмережі.

Подарунок Трампу передав не сам футболіст, а голова Євроради Антоніу Кошта.

На футболці, крім автографа, було також написано: «Президенту Дональду Дж. Трампу. Граємо за мир».

До слова, Кріштіану Роналду заявив, що продовжить виступати у складі клубу «Аль-Наср».

Роналду, чий контракт із «Аль-Насром» закінчується наприкінці червня, розповів про своє майбутнє після перемоги у Лізі націй.

«Майбутнє? Це нічого не змінить», – сказав Роналду журналісту.

Потім кореспондент уточнив у Кріштіану, чи означає це, що він залишиться в Аль-Насрі.

«Так», – відповів португалець.

У складі клубу із Саудівської Аравії португалець зіграв 105 поєдинків, забив 93 голи і віддав 17 асистів.

Збірна Португалії вдруге в історії виграла Лігу націй, здолавши Іспанію в драматичному фіналі.

Основний час гри Іспанія – Португалія завершився з рахунком 2:2, а у серії пенальті перемогу принесла точна спроба Рубена Невеша – 5:3.

Перебіг фінального матчу

21 хвилина – Мартін Субіменді відкриває рахунок

26 хвилина – Нуну Мендеш зрівнює ударом у нижній кут.

45 хвилина – Педрі виводить Оярсабаля на удар, і той пробиває між ніг Діогу Кошті

61 хвилина – Кріштіану Роналду забиває 138-й гол за збірну після рикошету й прострілу з флангу – 2:2.

У додатковий час рахунок не змінився. У серії пенальті Іспанія допустила єдину помилку: промахнувся Альваро Мората. Рубен Невеш реалізував вирішальний удар для Португалії.