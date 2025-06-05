Джей Ді Венс накинувся із критикою на університети у США

Джей Ді Венс звинуватив університети США у низці проблем і заявив, що голосування у них проходять, як у Північній Кореї

Американські університети втрачають свободу слова та починають нагадувати тоталітарне суспільство. Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив на конференції, організованій неурядовим аналітичним центром «Американський компас», пише «Главком» із посиланням на Aol.com.

На його думку, наукова спільнота країни має бути більш відкритою для дослідження педантичних тем і надихати молоде покоління слідувати за правдою, тоді як «університети стали майже квазітеократичними або квазітоталітарними суспільствами».

Джей Ді Венс також згадав, що через одноманітність політичних думок серед академіків порушується обмін думками. Тому ідеологічну різноманітність в університетах необхідно підвищувати, оскільки в такому разі в навчальних закладах вестимуться відкриті обговорення.

Венс також стверджує: «Більшість університетів мають величезні бюрократичні структури, які перешкоджають перетворенню фундаментальних досліджень на комерційне впровадження. Модель голосування університетських професорів настільки однобока, що схожа на результати виборів у Північній Кореї».

«Я вважаю, що ідеологічну різноманітність в університетах необхідно підвищувати. І в такому разі у нас будуть заклади, в яких можна буде відкрито вести обговорення, не боячись позбутися роботи. Я вважаю, що в такому випадку наука буде в кращому стані, якість інститутів буде набагато вищою» – продовжив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, яке повідомило, що університет більше не має сертифікації за програмами студентського та обмінного візового фонду.

До слова, принцеса Єлизавета, 23-річна майбутня королева Бельгії, потрапила під заборону на навчання іноземних студентів у Гарварді, яку напередодні ввела адміністрація Білого дому.