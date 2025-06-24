Удар по ліцею у Білгород-Дністровському: Життя вчителів та господарника обірвалися через обстріл

Передчасно згасли три життя, залишивши світлі спогади у серцях колег, друзів, учнів і всієї освітянської родини Одещини

Одещина в жалобі: Російський обстріл Білгород-Дністровського забрав життя трьох працівників ліцею №1

Внаслідок російського обстрілу ліцею №1 міста Білгород-Дністровський загинули троє працівників, які щодня віддавали себе освіті та добробуту навчального закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Серед загиблих:

Ауріка Костянтинівна Мельник (27.10.1973 – 23.06.2025) – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель, любляча мати і дружина. Її колеги та учні згадують про неї як про життєрадісну, сильну духом та безмежно віддану школі людину. За три десятиліття праці вона виховала не одне покоління гідних громадян України.

Олег Федорович Герасименко (08.02.1948 – 23.06.2025) – ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, заступник директора з господарчої роботи, турботливий чоловік і дідусь. Протягом 27 років він був невід’ємною частиною ліцею, сумлінно дбав про його добробут. Його порядність, працелюбність та спокійна мудрість назавжди залишаться у серцях тих, хто його знав.

Віра Миколаївна Рощина (02.05.1965 – 23.06.2025) – щира, добросердна, відповідальна працівниця, яка дбала про чистоту та порядок у ліцеї. Вона щодня дарувала тепло, затишок і свою добру усмішку шкільній родині.

«Передчасно згасли три життя, залишивши світлі спогади у серцях колег, друзів, учнів і всієї освітянської родини Одещини», – зазначили у департаменті.

Одеська обласна державна адміністрація висловила співчуття рідним та близьким загиблих. «Схиляємо голови в жалобі. Розділяємо біль і скорботу з рідними та близькими», – зазначено у заяві.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському на Одещині завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по навчальному закладу 23 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару загинули троє людей, ще 14 постраждали, серед яких двоє дітей.

Загалом до ліквідації наслідків удару залучались 74 рятувальники, 16 одиниць техніки ДСНС, кінологи, місцеві пожежні команди та волонтери українського Червоного хреста.

Як відомо, дітей у ліцеї під час удару не було – зараз канікули. Але були працівники ліцею. Ліцей фактично повністю зруйнований.

До слова, триває 1217-й день повномасштабної війни. Сьогодні, 24 червня, Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок атаки загнули та постраждали люди, є руйнування. Станом на зараз відомо про понад 160 поранених. Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено.