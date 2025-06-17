Сини Трампа анонсували запуск стільникової мережі та золотого смартфону

Брати Трамп за запуском стільникового сервісу анонсували золотий телефон T1 Phone

Сини американського президента – Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп – разом із командою Trump Mobile представили сервіс стільникового зв'язку T1 Mobile та анонсували золотий телефон. Як повідомляє «Главком», про це йдеться у пресрелізі The Trump Organization.

З анонсу випливає, що сервіс підготували для «найпрацьовитіших громадян країни», а компанія обіцяє клієнтам «всеамериканське обслуговування». Також відзначається «відмінна» цінова політика: T1 Mobile з флагманським тарифом The 47 Plan коштуватиме клієнту $47,45 на місяць.

Сервіс обіцяє безлімітні дзвінки, підтримку 5G від великих операторів, безкоштовні міжнародні дзвінки, доставку ліків та віртуальну медичну допомогу, цілодобову допомогу на дорогах через сервіс Drive America.

Брати Трамп за запуском стільникового сервісу анонсували золотий телефон T1 Phone. Смартфон побачить світ у серпні. Видання PhoneArena звернуло увагу, що відомство за патентами та товарними знаками США (USPTO) вже отримало окрему заявку на товарний знак для назви T1.

Нагадаємо, у лютому 2024 року у перерві між двома президентськими термінами Дональд Трамп запустив свій бренд кросівок Trump Sneakers. Лінійка отримала назву Never Surrender («Ніколи не здавайся» ). На кросівках золотого кольору розмістили букву T та прапор США. До партії увійшло 1 000 пар, кожну пронумерували. Ціна однієї пари склала 399 доларів.«Сміливі, золоті та міцні, як президент Трамп», – так описали кросівки на сайті. Усі черевики розпродали.

Нагадаємо,президент США Дональд Трамп вважає, що на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем Іран демонструє прагнення до деескалації та готовність до переговорів. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7