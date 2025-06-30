В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа

Наразі про постраждалих не повідомлялось

Цієї ночі ворог завдав ударів по Одесі ударними дронами. Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки, інформує «Главком».

Повідомляється, що з вечора 29 червня у регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Згодом мережею поширилась інформація, що ворог вдарив по місту.

Також за повідомленням місцевих пабліків, у місті спалахнула масшабна пожежа. У мережі поширили відповідні кадри.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня окупаційні війська завдали удару по Одесі. Ворог обстріляв мирне місто ударними безпілотниками.

Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, а кількість поранених зросла до 14, серед яких троє дітей.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок нічного ворожого обстрілу 28 червня 2025 року загинула викладачка Михайлівського ліцею, соціальний педагог Катерина Борсинська та її чоловік Валентин.

«Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина наймирнішої в світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин», – зазначив мер Труханов.

Він висловив глибокі співчуття родині загиблих та всій освітянській спільноті міста: «Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям».