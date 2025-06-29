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Зеленський відреагував на нічний обстріл України та загибель пілота F-16

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський відреагував на нічний обстріл України та загибель пілота F-16
РФ атакувала місто Сміла на Черкащині
фото: ДСНС Черкащини

Зеленський: Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів

За цей тиждень Росія випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

«Майже всю ніч в Україні лунала тривога – у нашому небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські «шахеди», та 60 ракет різних типів. Били «рускіє» по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно», – йдеться у заяві.

Також Зеленський відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка: «Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну».

«Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Лише за цей тиждень було понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру. Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку США, Європи та всіх наших партнерів», – наголосив президент.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Низка регіонів постраждала.

Як повідомлялося, Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

Зокрема, вночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.

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Теги: війна Володимир Зеленський

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