Глава Херсонщини прокоментував ситуацію з фінансуванням хокейної команди «Дніпро»

Прокудін: «Ситуація з фінансуванням «Дніпра» дуже складна»

Ситуація з фінансуванням хокейного клубу «Дніпро» (Херсон) є складною, але мова не йде припинення його діяльності. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю «Главкому».

«Ми вишукуємо можливість фінансувати клуб із бюджету області. До повномасштабної війни фінансування було 40 млн грн на рік. У 2022 році 8 мільйонів, у цьому сезоні також було витрачено 8 млн грн. У наступному сезоні не вийде таку суму виділити. Але ми фінансуємо зарплати гравцями і деякі тренувальні збори перед сезоном. Хокеїсти отримують мінімальну зарплату – по 7100 грн. У свою чергу сам клуб працює зі спонсорами і вже зі спонсорських коштів купляє собі амуніцію і додають хокеїстам до зарплати. То ж загальний бюджет в клубу має бути 12-13 млн грн», – заявив Прокудін.

Він також наголосив, що «Дніпро» наразі є єдиним професійним спортивним клубом з Херсонської області, який бере участь у всеукраїнських змаганнях.

«Зараз немає гандбольної «Дніпрянки», немає футзального клубу, як було раніше. Тому навіть думки в нас немає, щоби припинити діяльність «Дніпра», – зазначив очільник Херсонської обласної військової адміністрації.

Окремо Прокудін розповів, як зменшення фінансування позначиться на боєздатності «Дніпра».

«Ми розуміємо, що провідні гравці, якщо погіршуватимуться умови, не затримуватимуться у команді. У команді є чотири хокеїсти, які викликаються до збірної України. Намагатимемося цим провідним гравцям давати спортивні стипендії, тому ж нашому воротарю збірної Едуарду Захарченку. Ми з вами під час розмови згадували пана Касьянова. У нього у Швейцарії є знайомий президент одного з хокейних клубів. Зараз він намагається домовитися, щоби наша команда змогла у цій країні провести передсезонний тренувальний збір», – заявив Прокудін

Він також розповів, чому команда в цьому сезоні грала в Одесі.

«В Одесі тому, що для «Дніпра» користування Палацом спорту було безплатним. Про це домовився з очільником області Олегом Кіпером. Це лід і роздягальні. Все інше обладнання ми самі з Херсона перевезли. Намагаємося домовитися, щоби і на наступний сезон користування було безплатним. «Дніпро» міг би вже і гроші заробляти на матчах, але зараз в Одесі немає умов, щоби вболівальників на трибуни пускати. Небезпечно через регулярні обстріли. Але в Одесі тисяч 30 херсонців зараз живуть, переселенці. Тому якби було можна, підтримка на трибунах була б забезпечена», – зазначив очільник Херсонської обласної військової адміністрації.