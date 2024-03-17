Жіноча збірна України з хокею розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу у дивізіоні ІІІА

Вирішальним у поєдинку виявився другий період

Жіноча збірна України з хокею здобула розгромну перемогу над Хорватією у вирішальному матчі чемпіонату світу в дивізіоні ІІІА та здобула підвищення у класі. В останньому поєдинку турніру «синьо-жовті» розгромили Хорватію — 6:1. Про це передає «СуспільнеСпорт».

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Українська команда почала ЧС-2024 з перемог над Болгарією (9:1) та Литвою (3:1), а в третьому матчі здолала в овертаймі Сербію (5:4). Після ключової перемоги над Румунією (5:1) у четвертому турі під керівництвом Євгена Аліпова українські гравчині вийшли на перше місце у своїй групі.

У заключний день ЧС-2024 Румунія обіграла Болгарію (4:1) та випереджала Україну у таблиці на один бал. У матчі з Хорватією «синьо-жовтих» для перемоги у дивізіоні влаштовував будь-який результат, окрім поразки в основний час.

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На першу велику перерву команди пішли за мінімальної переваги Хорватії: дебютну шайбу у матчі закинула Діана Столар.

Вирішальним у поєдинку виявився другий період. Вже на його початку Олександра Машкіна вирівняла рахунок, а невдовзі Поліна Телегіна випередила Україну, забивши у більшості.

До кінця другого періоду голами Валерії Манчак (у меншості) та Антоніни Роганової Україна збільшила свою перевагу до трьох голів. У заключному періоді українки забили ще дві шайби, закінчивши гру з розгромним рахунком 6:1.

У підсумку команда виграла з рахунком 6:1 і завершила турнір на першій позиції, гарантувавши собі підвищення у класі. Наступний ЧС українські хокеїстки проведуть у Дивізіоні 2B.

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Раніше повідомлялося, що українська команда шаблісток сьогодні, 17березня, здобувала бронзу на етапі Кубка світу в Сінт-Нікласі (Бельгія).

Наша команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької стартувала з 1/8 фіналу, адже отримала шостий номер посіву. Українки почали день впевненою перемогою над Польщею (45-38), а далі зустріли значний опір від американської збірної. Все ж українки змогли дотиснути опоненток та пройти до півфіналу (45-43).