Загарбники вдарили по центру Херсона: влада показала відео наслідків

Внаслідок атаки поранення отримала місцева жителька

Російські війська у середу, 20 березня, вкотре атакували центр Херсона з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Внаслідок обстрілу є постраждала та руйнування. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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«Армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя часто атакує центральну частину Херсона. Сьогоднішній день не став винятком. Ворог вдарив по середмістю близько 15:00», – написав Мрочко.

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Внаслідок атаки поранення отримала місцева жителька.

Як повідомлялося, у ніч на 20 березня у Херсоні пролунали вибухи. Зафіксовано влучання.

Триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 54 авіаційних удари, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.