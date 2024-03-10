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Ворог суне на Часів Яр, Генштаб повідомляє про відбиті атаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог суне на Часів Яр, Генштаб повідомляє про відбиті атаки
На Бахмутському напрямку ворог намагався покращити своє тактичне положення
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Протягом доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення

Триває 746-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 53 бойових зіткнення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 10 березня.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області; Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Костобобрів, Гута-Студенецька Чернігівської області; Стара Гута, Копійки, Попівка Сумської області; Уди, Стрілеча, Стариця, Волохівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Ямполівка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба та Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Первомайське  Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Водяне, Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20  населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Роботине, Новоданилівка Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса», на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 30 населених пунктів, серед них Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 станції радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Раніше росіяни використали нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Ймовірно, це покращені версії КАБів.

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Теги: Вугледар ворог населення озброєння Херсон Генштаб Одеса авіація

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