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Атака на Херсонщину: росіяни поцілили у вантажне судно, є загиблий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Херсонщину: росіяни поцілили у вантажне судно, є загиблий
Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області
фото з відкритих джерел

Ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації

Російські загарбники обстріляли у Херсонській області 21 населений пункт та Херсон, у тому числі КАБом, поціливши у житлові будинки, вантажне судно. Одна людина загинула. Про це  повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі», – зазначив Прокудін.

Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор.

Зі слів Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та місто Херсон.

Російські окупанти, як повідомляється, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

Також ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу, повідомив Прокудін. «Через російську агресію 1 людини загинула, ще двоє – дістали поранення», – зазначив він.

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення.  Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: Херсонщина корабель

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