Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська розвідка повідомила, як Росія рятує свій флот від ударів ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, як Росія рятує свій флот від ударів ЗСУ
Україна потопила або вивела з ладу третину кораблів російського Чорноморського флоту
фото ілюстративне

Новостворена «Дніпровська військова флотилія», ймовірно, буде вразлива для українських безпілотних надводних транспортних засобів

Кораблі нової «дніпровської флотилії», яку вирішила створити Росія, будуть уразливі для українських дронів, які ефективно знищують кораблі Чорноморського флоту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 20 березня російський воєнний міністр Сергій Шойгу оголосив про формування «дніпровської річкової флотилії» та бригади човнів. Це нове формування, швидше за все, відповідатиме за безпеку водних шляхів Дніпра та островів, що розділяють Херсон, контрольований Росією та Україною.

«Цілком реальна ймовірність того, що «дніпровська військова флотилія» буде підпорядкована групі військ «Дніпро», яка у лютому 2024 року об'єднала запорізьку та дніпровську групу військ», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, хоче запобігти та перешкодити українським операціям через річку, таким як операція зі створення та підтримки плацдарму в Кринках. Російські та українські сили втратили велику кількість особового складу та техніки під час атак на Кринки. Зокрема, 17 березня 2024 року українські сили у Кринках повідомили про відбиття у цьому районі атаки 810-ї гвардійської бригади морської піхоти Росії.

Ймовірно, це формування отримає функції річкового патрулювання від Чорноморського флоту, тоді як Чорноморський флот діятиме далі у східній частині Чорного моря, наголошується в повідомленні.

«Дніпровська військова флотилія, ймовірно, буде вразлива для українських безпілотних надводних транспортних засобів, які ефективно знищують російські кораблі, що діють у Чорному морі»,– зазначили у міноборони Британії.

Як повідомлялося, унаслідок атаки українських військ на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель «Іван Хурс». 

Пізно ввечері 23 березня українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ у Криму – «Ямал» і «Азов». Чи пішли вони на дно і що сталося з екіпажем – наразі невідомо.

Крім того, уражений центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Читайте також: Військово-морські сили повідомили, скільки кораблів залишилося в Росії
Теги: розвідка росія міністр Міноборони Дніпро корабель Сергій Шойгу Херсон британська розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Курт Волкер виступив під час Київського Безпекового Форуму
Курт Волкер: Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни
22 березня, 17:53
Проведення військових парадів відбудеться у 28 містах країни-агресорки
Парад на 9 травня: Шойгу розповів, яку техніку стягне до Москви
20 березня, 14:05
Розвідка наголошує, що Кремль збирається долучити і «мертві душі» до так званих виборів в РФ
Розвідка: Кремль збирає голоси за Путіна навіть серед загиблих на війні
15 березня, 11:13
У лютому морський коридор вийшов на рекордний обсяг транспортування експорту та імпорту
Український морський коридор запрацював по-новому
14 березня, 19:40
До цієї марки-фонозони, у Києві вже встановлювавали схожі, такі як: «Бавовна на Кримському мосту», «Бавовна над кремлем», «Путін у Гаазі», «Імперія зла має впасти»
Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона
12 березня, 11:35
Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську
Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську
12 березня, 07:30
Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ
Вірменія хоче подати заявку на вступ до Євросоюзу
9 березня, 15:43
Німеччина готує військових для протистояння з Росією
Німеччина видала план нападу Росії: видання Bild описало чотири можливі етапи
29 лютого, 14:55
Туск переконаний, риторику Путіна потрібно сприймати абсолютно серйозно
Послання Путіна до росіян. Прем’єр Туск зробив заяву
29 лютого, 14:08

Соціум

Британська розвідка повідомила, як Росія рятує свій флот від ударів ЗСУ
Британська розвідка повідомила, як Росія рятує свій флот від ударів ЗСУ
Як змінилось життя українських біженців у Фінляндії: результати опитування
Як змінилось життя українських біженців у Фінляндії: результати опитування
Теракт у Росії: що відомо про загиблих та постраждалих
Теракт у Росії: що відомо про загиблих та постраждалих
Нові виплати для українців у Польщі: хто може розраховувати на допомогу
Нові виплати для українців у Польщі: хто може розраховувати на допомогу
Десантні кораблі РФ та нафтовий танкер припливли до берегів Іспанії
Десантні кораблі РФ та нафтовий танкер припливли до берегів Іспанії
Хресна хода з росіянами? Український посол звернувся до Ватикану напередодні Великодня
Хресна хода з росіянами? Український посол звернувся до Ватикану напередодні Великодня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Один із стовпів пропаганди Московської церкви в Україні утік до Італії
19K
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни
14K
Фільм Алана Бадоєва не допустили до Національній Кінопремії. Режисер гостро відповів організаторам
12K
Зеленський розповів, яка доля чекатиме на Данілова
12K
В Україні змінилися правила оформлення спадщини: що потрібно знати
7811
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей

Новини

Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Подекуди туман, без опадів: прогноз погоди на 27 березня
Сьогодні, 04:50
День театру. Які свята відзначаємо 27 березня
Сьогодні, 00:19
Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
25 березня, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
25 березня, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
25 березня, 00:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua