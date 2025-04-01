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Голкіперу видалили перфорацію в тонкій кишці після зіткнення у грі чемпіонату Іспанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Голкіперу видалили перфорацію в тонкій кишці після зіткнення у грі чемпіонату Іспанії
Яспер Сіллессен виступає за «Лас-Пальмас» з літа 2024 року
фото: «Лас-Пальмас»

Сіллессен отримав пошкодження після зіткнення з нападником Борхою Іглесіасом

Голкіпер іспанського «Лас-Пальмаса» Яспер Сіллессен переніс операцію після травми, яку він отримав в матчі 29-го туру Ла Ліги з «Сельтою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Лас-Пальмас».

Сіллессен отримав пошкодження і був замінений на 27-й хвилині матчу після зіткнення з нападником суперників Борхою Іглесіасом.

Як зазначає пресслужба «Лас-Пальмаса», Ясперу Сіллессену провели операцію з видалення перфорації у тонкій кишці. Повідомляється, що хірургічне втручання пройшло успішно.

Яспер Сіллессен виступає за «Лас-Пальмас» з літа 2024 року. Раніше голкіпер грав за «Валенсію», «Барселону», «Аякс» та НЕК «Неймеген».

Нагадаємо, минулого вікенду у складах своїх закордонних клубів на поле виходило шість із десяти легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

У суботу, 29 березня, у 30-му турі італійської Серії A гол Артема Довбика (замінений на 84-й хвилині) приніс його «Ромі» перемогу (1:0) у гостьовому матчі з «Лечче».

У 29-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) переміг удома «Леганес» — 3:2.

У неділю, 30 березня, у тому ж чемпіонаті Іспанії «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 71-й хвилині) програла виїзне каталонське дербі «Барселоні» – 1:4.

«Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) не зміг пробитися до півфіналу Кубку Англії, програвши домашній чвертьфінальний поєдинок «Манчестер Сіті» (1:2).

У стартовому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 65-й хвилині) обіграв удома «Панатінаїкос» (4:2), а наш форвард записав до свого активу одразу два забиті м’ячі (перший і третій голи своєї команди).

У заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (замінений на 80-й хвилині) переміг на виїзді «Сент-Луїс Сіті» – 1:0.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ травма

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