Україна розпочала підготовку до протистояння з Бельгією у плей-оф Ліги націй

Легіонери прибудуть до табору збірної після матчів у складах своїх клубів

Збірна України з футболу розпочала підготовку до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії, які відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії та 23 березня в Генку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Дорога команди до місця призначення видалася важкою. Представники київського «Динамо» та «Олександрії» добиралися до Варшави з Києва, а «Шахтаря», «Карпат» і «Полісся» – зі Львова. Зі столиці Польщі наша команда має вилетіти до іспанського міста Аліканте, звідки перебратися до Бенідорма, де й проходитиме тренувальний збір.

19 березня синьо-жовті планують переїхати до Мурсії, де 20-го числа на стадіоні «Енріке Рока де Мурсія» відбудеться їхній перший матч плей-оф Ліги націй із Бельгією.

Варто зауважити, що легіонери прибудуть до табору збірної після матчів у складах своїх клубів, тож аби налагодити повноцінний тренувальний процес, до 16 березня з головною командою країни працюватимуть футболісти вітчизняної молодіжки, а саме – воротарі: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Георгій Єрмаков («Олександрія»); захисники: Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо» Київ); півзахисники: Борис Крушинський («Полісся» Житомир), Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), Валентин Рубчинський, Володимир Бражко, Максим Брагару (усі – «Динамо» Київ); нападник: Ігор Краснопір («Карпати» Львів).

Після 16 березня всі вони продовжать підготовку в молодіжній збірній України, збір якої заплановано на період із 17-го до 25 березня в Туреччині.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).