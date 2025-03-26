«Лікарі вбили його». Син Марадони зробив гучну заяву про смерть батька

Дієго Марадона-молодший: Я впевнений, що ми доведемо, що мала місце недбалість

Дієго Марадона-молодший, син легендарного футболіста Дієго Марадони, звинуватив лікарів, які лікували аргентинця в останні дні його життя, у недбалості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMC Sport

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Причиною смерті легенди світового футболу назвали зупинку серця. За три тижні до смерті Марадона переніс операцію з видалення субдуральної гематоми.

Раніше кримінальний суд в аргентинському місті Сан-Ісідро розпочав слухання у справі про смерть чемпіона світу з футболу. На лаві підсудних опинилося вісім лікарів.

«Найбільше в цьому процесі мене ранить те, що вони його вбили. Це абсолютно очевидно. Вони не поводилися з ним належним чином і нічого не зробили, щоб урятувати його. Я впевнений, що ми доведемо, що мала місце недбалість. Якби вони поводилися з ним належним чином, він міг би сидіти тут прямо зараз», – заявив син Марадони.

Сімом підсудним пред'явлені звинувачення у вбивстві, восьмий обвинувачений наприкінці цього процесу постане перед судом присяжних. Подібний злочин в Аргентині карається позбавленням волі на строк від 8 до 25 років. Позивачами у справі виступають п'ятеро дітей Марадони.

Нагадаємо, прокурор Патрісіо Феррарі у суді у справі про смерть Дієго Марадони звинуватив медиків, які лікували Марадону, у брехні.

«Хто б не казав вам, що вони не помічали, що відбувалося з Дієго, вони брешуть вам в обличчя, його стан говорив сам за себе. Будь-кого, хто думає про члена своєї сім'ї, хто бачить його лежачим у ліжку в такому стані протягом кількох днів, обманюють, не кажучи про те, що він став жертвою вбивства. Поки це відбувалося, вся банда була зацікавлена ​​лише у заповненні звітів, щоби довести, що вони робили те, чого не робили», – сказав прокурор.

Він також заявив, що «медична бригада, яка надавала допомогу, а також особи, відповідальні за невдале та безрозсудне лікування, повинні нести спільну відповідальність за смерть Марадони».

«Кожен, хто приїжджав до будинку і мав можливість побачити Марадону, попереджав лікарів та тих, хто відповідав за госпіталізацію вдома, про його стан, який, на загальну думку, був критичним», – сказав на слуханні прокурор Феррарі.