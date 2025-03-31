Гравець «Карпат» побив 26-річний рекорд чемпіонатів України

Бруніньо забив три м'ячі з інтервалом у дев'ять хвилин, що стало найшвидшим хеттриком легіонера в УПЛ

Бразильський футболіст «Карпат» Бруніньо відзначився хеттриком у матчі 22-го туру чемпіонату України проти «Чорноморця». Поєдинок завершився розгромною перемогою львів'ян з рахунком 4:0.

Перші два м'ячі бразилець забив у першому таймі, причому обидва із пенальті: реалізував одинадцятиметрові удари на 41-й та 45-й хвилині. Втретє півзахисник відзначився на старті другого тайму. На 50-й хвилині протистояння легіонер здійснив індивідуальний прохід і з дальньої відстані, з-за меж штрафного майданчика сильно пробив у правий кут воріт.

Таким чином Бруніньо забив три м'ячі у ворота «Чорноморця» з інтервалом лише у дев'ять хвилин, що стало найшвидшим хеттриком легіонера в УПЛ. Попередній рекорд, який належав одразу трьом футболістам: грузину Михайлу Поцхверії, поляку Мацею Ковальчику та бразильцю Матеусу, Бруніньо перевершив на 4 хвилини.

До того ж для Бруніньо цей хеттрик став першим у кар'єрі в УПЛ. Загалом же у поєдинку півзахисник зробив чотири результативні дії: окрім трьох голів віддав асист на Яна Костенка.

Загалом черед усіх футболістів, які грали в чемпіонаті України, хеттрик Бруніньо став п'ятим за швидкістю реалізації. Рекорд УПЛ втримує гравець «Металіста» Віталій Пушкуца, який за чотири хвилини забив три голи у ворота «Закарпаття» у 2002 році.

Найшвидші хеттрики в історії УПЛ. Топ-5

4 хвилини – Віталій Пушкуца («Металіст»), 2002 рік 5 хвилин – Іван Гецко («Карпати»), 1999 рік 7 хвилин – Олександр Гайдаш («Таврія»), 1997 рік 8 хвилин – Олександр Гайдаш («Таврія»), 1995 рік 9 хвилин – Бруніньо («Карпати»), 2025 рік

«Бруніньо закохав у себе вболівальників. Нам важливо робити наших вболівальників щасливими. Зараз у нас було вдосталь часу на підготовку, тому сьогодні ми прагнули показати максимум. Навіть після другого гола ми бігли вперед і хотіли більшого. Ця перемога свідчить про нашу роботу», – сказав головний тренер «Карпат» Владислав Лупашко після перемоги.

Нагадаємо, президент футбольного клубу «ЮКСА» Сергій Леснік анонсував приїзд до Києва Ромаріо – легенди бразильського та світового футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».

Леснік вже зазначив, що з Ромаріо є домовленість про його приїзд до Києва. Варто зазначити, що син Ромаріо Ромаріньо є гравцем клубу «ЮКСА» і вже разом зі своєю дівчиною перебуває у столиці України.

«Запевняю, Ромаріо приїде до Києва. Нині питання лише в тому, коли. Ми ще не погодили точну дату. Можливо, Ромаріо завітає до України в квітні, а можливо – в травні чи червні. Він – зайнята людина, нині не футболом переймається, а більше політичними питаннями (від 1 лютого 2015 року Ромаріо був федеральним сенатором Бразилії від штату Ріо-де-Жанейро – один із семи сенаторів від Соціалістичної партії Бразилії, термін його повноважень закінчився 2023 року, – прим.). Можливо, навіть Ромаріо приїде не сам, а з кимось зі своїх партнерів по легендарній збірній Бразилії зразка 1994 року, коли вони стали чемпіонами світу», – сказав Леснік.