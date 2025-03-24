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У футболіста ПСВ діагностували активну стадію туберкульозу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У футболіста ПСВ діагностували активну стадію туберкульозу
У ПСВ зазначили, що клуб підтримує хворого футболіста

У клубі не повідомляють прізвище хворого гравця, він ізольований від команди

Нідерландський ПСВ на офіційному клубному сайті повідомив, що одному із футболістів команди діагностували активну стадію туберкульозу. Про це інформує «Главком».

У клубі не повідомляють прізвище гравця, він ізольований від команди. Зазначається, що за обставин, які склалися, футболіст почувається добре.

«Хоча ймовірність подальшого зараження мала, ситуація перебуває під пильним наглядом відповідно до стандартних протоколів. На даний момент немає жодних ознак того, що люди, які були поруч з зараженим гравцем, були інфіковані. ПСВ підтримує футболіста у його одужанні та просить поважати приватне життя гравців», – йдеться у заяві ПСВ.

Нагадаємо, збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0 у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА, що відбулася 23 березня в Генку.

Цей результат, з урахуванням перемоги України 3:1 у першому матчі, означає, що за сумою двох зустрічей (4:3) Бельгія здобула право виступити в елітному дивізіоні А Ліги націй, тоді як Україна залишилася в дивізіоні В.

У першому таймі обидві команди продемонстрували обережну гру, завершивши його без голів. Однак у другій половині зустрічі бельгійці активізувалися: на 70-й хвилині Максим де Кейпер відкрив рахунок, а Ромелу Лукаку відзначив двічі – на 76-й та 86-й хвилинах, встановивши остаточний результат 3:0.

Українська команда залишається в Лізі B, а бельгійська збірна – в Лізі A.

Бельгія – Україна 3:0

Голи: де Кейпер (70), Лукаку (76), (86).

Як повідомлялося, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

Теги: хвороба ПСВ (Ейндховен) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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