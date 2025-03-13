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Супергол Зінченка та трилер у Мадриді. Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Супергол Зінченка та трилер у Мадриді. Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Чвертьфінали Ліги чемпіонів пройдуть 8-9 та 15-16 квітня

Клуби українців Луніна та Зінченка продовжують боротьбу за трофей

У Лізі чемпіонів завершилися матчі 1/8 фіналу, які визначили всіх учасників чвертьфіналу турніру. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, до 1/4 фіналу вийшли клуби українців Андрія Луніна («Реал» ) та Олександра Зінченка («Арсенал»). Сам Зінченко вчора відзначився ефектним голом з-за меж штрафного майданчику.

Лунін вчора на полі так і не з'явився, але його «Реал» у мадридському дербі, яке перетворилося на справжній трилер, переміг «Атлетіко» у серії після матчевих пенальті.

«Лілль» (Франція) – «Боруссія» (Німеччина) 1:2 (за сумою двох поєдинків 2:3)

Голи: Девід (5) – Джан (54), Баєр (65) 

«Астон Вілла» (Англія) – «Брюгге» (Бельгія) 3:0 (за сумою двох поєдинків 6:1)

Голи: Асенсіо (50, 61), Матсен (57)

«Атлетіко» (Іспанія) – «Реал» (Іспанія) 1:0 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 2:4

Голи: Галлагер (1)

«Арсенал» (Англія) – ПСВ (Нідерланди) 2:2 (за сумою двох поєдинків 9:3)

Голи: Зінченко (6), Райс (37) – Перішич (19), Дріуш (70)

Нагадаємо, напередодні визначилися перші чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Стадію 1/8 фіналу подолали «ПСЖ», «Баварія», «Інтер» та «Барселона».

«Барселона» – «Бенфіка» 3:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Рафінья (11, 42), Ямаль (27) – Отаменді (13)

«Барселона» розпочала активніше гру і вже на 11 хвилині Рафінья відкрив рахунок. «Бенфіка» доволі швидко зрівняла рахунок – на 13 хвилині Отаменді забив гол головою.

На 27 хвилині Ямаль забив гол-красень дальнім ударом. Наприкінці першого тайму Рафінья відзначився ще раз – рахунок став 3:1.

У другому таймі «Барселона» змогла втримати перевагу та стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.

У складі «Бенфіки» всю гру провів український голкіпер Андрій Лунін. Він кілька разів врятував свою команду, але все ж не зміг їй допомогти продовжити боротьбу у турнірі.

«Байєр» – «Баварія» 0:2 (за сумою двох поєдинків 0:5)

Голи: Кейн (52), Девіс (71)

Доля німецького протистояння визначилася ще у першій грі. У матчі-відповіді «Баварія» знову володіла перевагою. Голи Кейна та Девіса у другому таймі принесла перемогу мюнхенському клубу і у матчі-відповіді.

«Ліверпуль»  – ПСЖ 0:1 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 1:4

Голи: Дембеле (12)

Вже на 12 хвилині гри Дембеле зрівняв загальний рахунок у протистоянні. ПСЖ, як і в першій грі, володів перевагою, але вдруге забити вже не зміг. Разом з тим, Кванса на 79 хвилині міг принести «Ліверпулю» путівку в 1/4 фіналу, але головою влучив у каркас воріт. 

Доля двобою вирішувалося у серії післяматчевих пенальті. Тут справжнім героєм став воротар ПСЖ Доннарумаа, який парирував два удари. 

«Інтер» – «Фейєнорд» 2:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Тюрам (8), Чалханоглу (51) – Модер (42)

«Інтер» зміг втримати свою перевагу та єдиним з італійських клубів зміг пробитися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, чвертьфінали Ліги чемпіонів пройдуть 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня.

Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Теги: Андрій Лунін Олександр Зінченко Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

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