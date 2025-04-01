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«Проблема не в мені». Тілоохоронцю Мессі заборонили з'являтися на полі в США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Проблема не в мені». Тілоохоронцю Мессі заборонили з'являтися на полі в США
Тілоохоронець Мессі займається боксом і тхеквондо, брав участь у кількох боях ММА
фото: TyCSports

Яссін Чеуко: Я приїхав до США, і за 20 місяців, що я перебуваю тут, на поле вибігло 16 людей – з цим є величезна проблема

Тілоохоронцю форварда «Інтер Майамі» та збірної Аргентини Ліонеля Мессі Яссіну Чеуко заборонили виходити на поле під час матчів у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Яссін Чеуко є ексвійськовим армії США, він здобув бойовий досвід в Іраку та Афганістані. Тілоохоронець Мессі займається боксом і тхеквондо, брав участь у кількох боях ММА.

Раніше він неодноразово вибігав на поле, щоб завадити вболівальникам, які намагалися обійнятися з Мессі, чи взяти у нього автограф.

«Мені більше не дозволяють виходити на поле. Я працював сім років у Європі – під час матчів у Лізі 1 та Лізі чемпіонів. Тоді лише шість людей вибігло на поле. Я приїхав до США, і за 20 місяців, що я перебуваю тут, на поле вибігло 16 людей – із цим тут є величезна проблема. Проблема не в мені, дозвольте мені допомагати Лео. Мені подобаються МЛС та КОНКАКАФ, але ми повинні працювати разом. Мені подобається допомагати. Я не найкращий, але я маю досвід, отриманий у Європі. Що ж, гаразд, я розумію це рішення», – заявив Чеуко.

Нагадаємо, минулого вікенду у складах своїх закордонних клубів на поле виходило шість із десяти легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

У суботу, 29 березня, у 30-му турі італійської Серії A гол Артема Довбика (замінений на 84-й хвилині) приніс його «Ромі» перемогу (1:0) у гостьовому матчі з «Лечче».

У 29-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) переміг удома «Леганес» — 3:2.

У неділю, 30 березня, у тому ж чемпіонаті Іспанії «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 71-й хвилині) програла виїзне каталонське дербі «Барселоні» – 1:4.

«Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) не зміг пробитися до півфіналу Кубку Англії, програвши домашній чвертьфінальний поєдинок «Манчестер Сіті» (1:2).

У стартовому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 65-й хвилині) обіграв удома «Панатінаїкос» (4:2), а наш форвард записав до свого активу одразу два забиті м’ячі (перший і третій голи своєї команди).

У заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (замінений на 80-й хвилині) переміг на виїзді «Сент-Луїс Сіті» – 1:0.

Теги: Ліонель Мессі НОВИНИ ФУТБОЛУ тілоохоронець

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