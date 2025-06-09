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На війні з Росією загинув футбольний арбітр Василь Гандзій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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На війні з Росією загинув футбольний арбітр Василь Гандзій
Василь Гандзій загинув 2 червня

Прощання з героєм відбудеться 10 червня

2 червня, захищаючи Україну від окупантів, загинув арбітр Колегії футбольних арбітрів міста Києва, спостерігач арбітражу 43-річний Василь Гандзій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Вихованець футбольної СДЮСШ «Зміна» (Київ), згодом Василь Гандзій працював арбітром на матчах ДЮФЛ, а пізніше став і спостерігачем арбітражу ДЮФЛ, де гідно та професійно представляв Колегію футбольних арбітрів та спостерігачів м. Києва.

Його рідний брат Олексій Гандзій нині працює тренером ДЮФК «Титан Київ».

Прощання з героєм відбудеться 10 червня о 13:15 за адресою: м. Київ, вул. Новогоспітальна, 16 (морг військового шпиталю).

Поховання – о 15:15 на Лісовому цвинтарі.

Нагадаємо, після тривалої хвороби у неділю, 8 червня, на 89-му році життя пішов з життя колишній селекціонер та тренер дитячо-юнацької спортивної школи київського «Динамо» Іван Терлецький.

«Іван Іванович був не просто тренером – він був Вчителем із великої літери. Саме він відкрив для багатьох хлопців дорогу у великий футбол, заклавши в них головне: не лише техніку гри, а й людяність, характер, гідність. Його серце завжди було з юними талантами, його слово – чесним і мудрим, а погляд – уважним до кожного. Для мене він був одним із перших тренерів. Людиною, яка навчила не здаватися, боротися й любити гру. Спочивайте з миром, Іване Івановичу. Дякуємо за все», – написав Сирота.

Іван Терлецький народився у Києві, де й почав робити перші кроки у великий футбол. У 1956–1957 роках виступав у складі київського «Динамо», за першу команду зіграв один поєдинок, здебільшого грав за дубль.

Після завершення активних виступів Іван Іванович розпочав тренерську діяльність. У 1970 році очолював «Шахтар» з Красного Луча, у 1974 році входив до тренерського штабу вінницького «Локомотива», а у 1979 році – чернівецької «Буковини». Протягом 1980-1981 років Іван Іванович обіймав посаду старшого тренера вінницької «Ниви», де посприяв становленню як футболіста та переходу до київського «Динамо» Василя Раца, а у 1983–1984 роках очолював криворізький «Кривбас».

Весь цей час Терлецький підтримував тісні стосунки з керівництвом київського «Динамо», фактично виконуючи роль скаута столичного клубу. Згодом він обійняв цю посаду офіційно, займаючись пошуком талантів для «Динамо» як на території України, так і за її межами. Працював у ДЮФШ «Динамо». Взимку 1993 року Терлецький увійшов до тренерського штабу новоствореного футбольного клубу «Бориспіль», який очолював Володимир Безсонов. Після відставки Безсонова та реорганізації клубу в «ЦСКА-Борисфен» продовжив співпрацю з новим наставником команди Михайлом Фоменком[4].

Згодом Терлецький повернувся до «Динамо», де продовжив займатися селекційною роботою. Приклав руку до переїзду в Київ форварда калінінградської «Балтики» Максима Шацьких, тривалий час очолював селекційну службу киян. З 2007 року займався селекцією переважно на рівні дитячо-юнацьких колективів. У червні 2014 року завершив роботу в клубі та вийшов на пенсію.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть війна

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