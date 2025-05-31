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Міноборони РФ заявило про атаку безпілотника на Крим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Міноборони РФ заявило про атаку безпілотника на Крим
Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив про два вибухи в Джанкойському районі
фото з відкритих джерел

У Джанкойському районі було чутно два вибухи

У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотника на окупований Росією Крим. Про це інформує «Главком». Як стверджує відомство, близько 18:45 сили ППО РФ нібито знищили один український безпілотний літальний апарат. Про те, де саме це сталося, там не повідомили, підтверджень своїх заяв російське Міноборони не привело.

Київ цих заяв не коментував.

Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив про два вибухи в Джанкойському районі, які чути о 18:45. До цього російські моніторингові канали писали про загрозу атаки БпЛА в районі Джанкоя, Чонгара та півдня Арабатської стрілки.

Раніше екскомандувач сил США у Європі, генерал Бен Годжес заявив, що Керченський міст в окупованому Криму залишається важливою ціллю. Американський генерал підкреслив, що Кримський міст слід зробити непридатним для використання, що призведе до ізоляції півострова.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що Кримський міст в окупованому Криму досі не знищений через дуже щільний його захист. 

За словами речника, окупанти періодично перекривають рух через Кримський міст, зокрема, через будь-які натяки на повітряну тривогу.

Плетенчук додав, що окупанти активно підтримують відповідний рівень насиченості ППО півострова для того, щоб прикривати об’єкти, які для них є стратегічно та ідеологічно важливими: «Це, звісно, так званий Кримський міст, в першу чергу. Це військова інфраструктура, яка знаходиться у Криму, що представлена у великій кількості об’єктів. Тому вони вимушені підтримувати цей рівень, особливо враховуючи те, що ми бачили наочні докази щодо знищення різноманітних засобів ППО в Криму».

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що російські війська посилюють свої позиції в анексованому Криму, бо бояться втратити цю територію.

Черняк зазначив, що російська армія збільшить кількість підрозділів та особового складу, якщо буде загроза втрати території. За його словами, росіяни мають основну мету – забезпечити безпеку Криму та захист півострова.

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Теги: Крим окупанти Міноборони РФ безпілотник

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