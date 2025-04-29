Гравець «Динамо» став найкращим бомбардиром Юнацької Ліги УЄФА

Пономаренко двічі відзначився у воротах словенського «Марибора» у виїзному матчі в рамках 2-го раунду «Шляху чемпіонів»

На рахунку Матвія Пономаренка 8 голів у Юнацькій Лізі УЄФА

Нападник «Динамо» Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром Юнацької Ліги УЄФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «Динамо».

У понеділок, 28 квітня, відбувся фінал Юнацької Ліги УЄФА. У вирішальному матчі іспанська «Барселона» U19 завдала розгромної поразки турецькому «Трабзонспору» U19 з рахунком 4:1.

Попри те, що юнацька команда «Динамо» припинила виступи у цьому змаганні ще у лютому, поступившись в 1/16 фіналу у серії пенальті італійській «Аталанті» 6:7 (основний час завершився унічию 3:3), найкращим бомбардиром турніру став саме представник київського клубу.

Найбільше м’ячів забив нападник «біло-синіх» Матвій Пономаренко, на рахунку якого 8 голів (1 з пенальті). Перше місце з ним поділяють ще двоє гравців, який мають такий самий результат – форвард французького ПСЖ Мамаду Сангаре та нападник австрійського «Зальцбурга» Філліп Фергуніг.

Нагадаємо, Пономаренко двічі відзначився у воротах словенського «Марибора» у виїзному матчі в рамках 2-го раунду «Шляху чемпіонів», тричі забив вдома «2 Корріку» (Косово) у 3-му раунді «Шляху чемпіонів» та двічі на виїзді. Ще одного разу Матвій відзначився у воротах «Аталанти».

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.