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Визначився перший півфіналіст Кубка України з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначився перший півфіналіст Кубка України з футболу
«Буковина» вперше в своїй історії зіграє в 1/2 фіналу Кубка України
фото: ФК «Буковина»

Фінал Кубка України відбудеться 14 травня у Житомирі

Чернівецька «Буковина» стала першим півфіналістом Кубка України з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 1 квітня, «Буковина» в Чернівцях перемогла сумську «Вікторію» – 2:1.

Клуб з Чернівців вперше в своїй історії зіграє в 1/2 фіналу Кубка України.

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми) – 2:1 (1:0)

Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)

Решта поєдинків турніру пройде завтра, 2 квітня. 

Кубок України-2024/2025. 1/4 фіналу

2 квітня

  • «Олександрія» (Олександрія)  – «Шахтар» (Донецьк). Олександрія. КСК «Ніка». 14:00
  • «Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Арена Львів». 18:00
  • «Верес» (Рівне) – «Полісся» (Житомир). Рівне. Стадіон «Авангард». 18:00

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, минулого вікенду у складах своїх закордонних клубів на поле виходило шість із десяти легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

У суботу, 29 березня, у 30-му турі італійської Серії A гол Артема Довбика (замінений на 84-й хвилині) приніс його «Ромі» перемогу (1:0) у гостьовому матчі з «Лечче».

У 29-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) переміг удома «Леганес» — 3:2.

У неділю, 30 березня, у тому ж чемпіонаті Іспанії «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 71-й хвилині) програла виїзне каталонське дербі «Барселоні» – 1:4.

«Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) не зміг пробитися до півфіналу Кубку Англії, програвши домашній чвертьфінальний поєдинок «Манчестер Сіті» (1:2).

У стартовому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 65-й хвилині) обіграв удома «Панатінаїкос» (4:2), а наш форвард записав до свого активу одразу два забиті м’ячі (перший і третій голи своєї команди).

У заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (замінений на 80-й хвилині) переміг на виїзді «Сент-Луїс Сіті» – 1:0.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Буковина»

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