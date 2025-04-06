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Чемпіонат України з футболу: як зіграли свої матчі «Динамо» та «Шахтар»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонат України з футболу: як зіграли свої матчі «Динамо» та «Шахтар»
«Динамо» здобуло перемогу над «Лівим берегом»

«Динамо» продовжує лідирувати в чемпіонаті України

Сьогодні, 6 квітня відбулися ще три поєдинки 23-го туру чемпіонату України-2024/2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Трійка лідерів («Динамо», «Шахтар» та «Олександрія») турнірної таблиці в унісон здобула по три очки.

На поле виходили футболісти, які викликалися Сергієм Ребровим на березневі матчі збірної України: в «Олександрії» – Калюжний (жовта картка), у «Динамо» – Ярмоленко (гол), Буяльський (замінений на 84-й хвилині), Шапаренко (гол, замінений на 75-й хвилині), Ванат (замінений на 84-й хвилині), у «Шахтаря» — Різник, Матвієнко, Судаков (гол, замінений на 90+3-й хвилині), Назарина (вийшов на заміну на 80-й хвилині).

Українська Премʼєр-Ліга

«Олександрія» – «Кривбас» – 1:0 (0:0)

Голи: Безерра (57).

«Динамо» – «Лівий берег» – 2:0 (1:0)

Голи: Ярмоленко (44), Шапаренко (47).

«Шахтар» – «Верес» – 3:0 (0:0)

Голи: Кевін (59), Судаков (87), Траоре (90). 

Турнірна таблиця УПЛ: топ-5

  1. «Динамо» 23 (зіграні матчі) – 57 (очок)
  2. «Олександрія» 23 – 53
  3. «Шахтар» 22 – 47
  4. «Полісся» 22 – 37
  5. «Кривбас» 21 – 35

Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Кубок України. 1/2 фіналу

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)
  • «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубка України з футболу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Динамо»

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