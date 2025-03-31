«Було рукоприкладство». Стала відома версія, чому Степанов відмовився їхати в збірну України

Журналіст Крамар: Можливо, він десь неправильно себе вів, і хтось з тренерів відвів його вбік, потягнув і жорстко сказав йому: «Ти що?»

Ексжурналісти каналів «Футбол» Ігор Бурбас та Володимир Крамар поділилися своєю інформацією, чому нападник «Байєра» Артем Степанов міг відмовитися приїздити у збірну України U-20 на березневий збір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-каналі BurBuzz.

Згідно з інформацією Бурбаса, Степанов вважає, що він вже переріс рівень збірної U-20.

«За моєю інформацією – два мотиви. Перший – мовляв, я вже переріс рівень цієї збірної і кличте мене мінімум в U-21. З того, що я чув, то була розмова Степанова і Унаї Мельгоси. Він нібито пообіцяв залучати його вже до молодіжки – 17-річного пацана до U-21. Тут у офіс «Байєра» приходить виклик до U-20. Наскільки я розумію, відповідь самого Степанова була – в U-19 і 20 я не поїду, викликайте мене мінімум в U-21. І взагалі, в U-19 і U-20 тренери Михайленко і Єзерський мене не влаштовують, мені не подобається. Тобто, людина 17-річна обирає, до якого тренера йому їхати. Трохи нонсенс», – розповів Бурбас.

Разом з тим, Крамар наголосив, що чув дещо іншу історію розвитку подій.

«Чув, що десь там в роздягальні було рукоприкладство. Не знаю, хто там шарпав Степанова, Михайленко чи Єзерський. Але треба розуміти, що такі методи не працюють. Не знаю, можливо, він десь неправильно себе вів, і хтось з тренерів відвів його вбік, потягнув і жорстко сказав йому: «Ти що?». Степанову не сподобалось, і він сказав, що він до цих тренерів більше не приїде. Ні до Михайленка, ні до Єзерського. Якщо таке мало місце, то треба розуміти, що трішки змінилися діти, змінилося покоління. Не треба показувати свою силу. Я так розумію, що він це сприйняв за приниження. Якщо таке відбувається, то в U-19 чи U-20 нездорова атмосфера. Бо диму без вогню не буває» , – заявив Крамар.

Нагадаємо, куратор вертикалі юнацьких і молодіжних збірних України Унаї Мельгоса зазначив, що Артем отримав офіційне запрошення на тренування з молодіжною збірною U-20 у межах підготовки цієї вікової категорії до Чемпіонату світу, але врешті-решт він вирішив відмовитися.

Куратор вертикалі юнацьких і молодіжних збірних України також заявив, що Степанов у майбутньому може бути викликаний до лав збірної України.

«Наскільки мені відомо, Артем є гравцем із українським громадянством і паспортом. Відповідно, він може бути викликаний у будь-який момент. І поки це так, ми й надалі будемо стежити за його розвитком, як і за іншими гравцями, на благо національної збірної й самого футболіста», – заявив Мельгоса

Зазначимо, що раніше Степанов провів сумарно 12 матчів (вісім забитих голів) за збірні України U-16, U-17 та U-19;

У цьому сезоні він відіграв два поєдинки за основу «Байєра» (18 хвилин).