Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Було рукоприкладство». Стала відома версія, чому Степанов відмовився їхати в збірну України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Було рукоприкладство». Стала відома версія, чому Степанов відмовився їхати в збірну України
У цьому сезоні 17-річний Степанов відіграв два поєдинки за основу «Байєра»
фото: MAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi

Журналіст Крамар: Можливо, він десь неправильно себе вів, і хтось з тренерів відвів його вбік, потягнув і жорстко сказав йому: «Ти що?»

Ексжурналісти каналів «Футбол» Ігор Бурбас та Володимир Крамар поділилися своєю інформацією, чому нападник «Байєра» Артем Степанов міг відмовитися приїздити у збірну України U-20 на березневий збір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-каналі BurBuzz.

Згідно з інформацією Бурбаса, Степанов вважає, що він вже переріс рівень збірної U-20.

«За моєю інформацією – два мотиви. Перший – мовляв, я вже переріс рівень цієї збірної і кличте мене мінімум в U-21. З того, що я чув, то була розмова Степанова і Унаї Мельгоси. Він нібито пообіцяв залучати його вже до молодіжки – 17-річного пацана до U-21. Тут у офіс «Байєра» приходить виклик до U-20. Наскільки я розумію, відповідь самого Степанова була – в U-19 і 20 я не поїду, викликайте мене мінімум в U-21. І взагалі, в U-19 і U-20 тренери Михайленко і Єзерський мене не влаштовують, мені не подобається. Тобто, людина 17-річна обирає, до якого тренера йому їхати. Трохи нонсенс», – розповів Бурбас.

Разом з тим, Крамар наголосив, що чув дещо іншу історію розвитку подій.

«Чув, що десь там в роздягальні було рукоприкладство. Не знаю, хто там шарпав Степанова, Михайленко чи Єзерський. Але треба розуміти, що такі методи не працюють. Не знаю, можливо, він десь неправильно себе вів, і хтось з тренерів відвів його вбік, потягнув і жорстко сказав йому: «Ти що?». Степанову не сподобалось, і він сказав, що він до цих тренерів більше не приїде. Ні до Михайленка, ні до Єзерського. Якщо таке мало місце, то треба розуміти, що трішки змінилися діти, змінилося покоління. Не треба показувати свою силу. Я так розумію, що він це сприйняв за приниження. Якщо таке відбувається, то в U-19 чи U-20 нездорова атмосфера. Бо диму без вогню не буває» , – заявив Крамар.

Нагадаємо, куратор вертикалі юнацьких і молодіжних збірних України Унаї Мельгоса зазначив, що Артем отримав офіційне запрошення на тренування з молодіжною збірною U-20 у межах підготовки цієї вікової категорії до Чемпіонату світу, але врешті-решт він вирішив відмовитися.

Куратор вертикалі юнацьких і молодіжних збірних України також заявив, що Степанов у майбутньому може бути викликаний до лав збірної України.

«Наскільки мені відомо, Артем є гравцем із українським громадянством і паспортом. Відповідно, він може бути викликаний у будь-який момент. І поки це так, ми й надалі будемо стежити за його розвитком, як і за іншими гравцями, на благо національної збірної й самого футболіста», – заявив Мельгоса

Зазначимо, що раніше Степанов провів сумарно 12 матчів (вісім забитих голів) за збірні України U-16, U-17 та U-19;

У цьому сезоні він відіграв два поєдинки за основу «Байєра» (18 хвилин).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Байєр» (Леверкузен) Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шевченко наголосив на важливості спорту в житті захисників України
Шевченко нагородив переможців Кубку Нацгвардії України
27 березня, 13:57
Українська команда залишається в Лізі B
Збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0
23 березня, 23:48
Конопля не допоможе Україні у грі з Бельгією
Перед грою з Бельгією двоє гравців збірної України залишили табір команди через травми
21 березня, 14:06
Попередній діагноз Сича – пошкодження медіальної колатеральної зв'язки
Травма Сича у грі з Бельгією. Стало відомо, коли захисник зможе повернутися на поле
21 березня, 12:55
Роман Максимюк восени 2022 року пішов захищати Батьківщину
На Донеччині зник безвісти ексгравець «Динамо» та збірної України – ЗМІ
15 березня, 08:47
Між Пономаренком та Ванатом виникла суперечка після гри чемпіонату України з луганською «Зорею»
Мілевський різко розкритикував гравців «Динамо», які ледь не побилися між собою
12 березня, 20:36
«Барселона» – «Бенфіка» 3:1
«Барселона» стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів
11 березня, 21:37
Пінар Конжа не боїться висоти
Тренерка турецького клубу залізла на дах автобусу, щоб керувати грою команди
11 березня, 14:35
«Інтер» зробив впевнений крок до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Клуб Трубіна зазнав поразки. Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
6 березня, 00:01

Новини

«Було рукоприкладство». Стала відома версія, чому Степанов відмовився їхати в збірну України
«Було рукоприкладство». Стала відома версія, чому Степанов відмовився їхати в збірну України
Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей
Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей
Україна здобула дев'ять нагород на Гран-Прі з художньої гімнастики
Україна здобула дев'ять нагород на Гран-Прі з художньої гімнастики
Пішов з життя титулований український спортсмен
Пішов з життя титулований український спортсмен
Яремчук оформив другий поспіль дубль у складі «Олімпіакоса»
Яремчук оформив другий поспіль дубль у складі «Олімпіакоса»
Росіянин викинув кота з третього поверху, бо засмутився результатом футбольної гри
Росіянин викинув кота з третього поверху, бо засмутився результатом футбольної гри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
29K
Скандальний суддя Вовк, звільнений «за статтею», отримав на прощання понад 3,5 млн грн
21K
NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст
17K
Чому провалився український контрнаступ та до чого тут Сирський: розслідування NYT
8985
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Вчора, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Вчора, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
29 березня, 09:42

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua