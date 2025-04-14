«Боруссія» – «Барселона», «Астон Вілла» – «ПСЖ»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Обидва поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів розпочнуться о 22:00 за київським часом

Завтра, 15 квітня, відбудуться два вирішальні поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Між собою зіграють «Барселона» з «Боруссією» та «ПСЖ» з «Астон Віллою».

Розклад матчів Ліги чемпіонів (15 квітня)

«Боруссія» – «Барселона» (початок о 22:00)

«Астон Вілла» – «ПСЖ» (початок о 22:00)

Обидва поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, у середу, 9 квітня, відбулися чвертьфінальні матчі другого дня Ліги чемпіонів з футболу 2024/25.

Перший день чвертьфіналів Ліги чемпіонів закінчився перемогами «Арсеналу» та «Інтера». «Арсенал» на своєму полі розгромив найтитулованіший клуб Ліги чемпіонів «Реал», а «Інтер» з мінімальною різницею здолав «Баварію».

Програму другого дня Ліги чемпіонів відкривало протистояння між «Барселоною» та фіналістом минулого розіграшу турніру «Боруссією», а також ПСЖ, який вдома приймав англійську «Астон Віллу».

Як пройшли матчі другого дня чвертьфіналів Ліги чемпіонів 2024/25

У домашньому поєдинку «Барселона» розгромила фіналістів ЛЧ 2023/24 «Боруссію». У другому таймі форвард «Барселони» Роберт Левандоський оформив дубль, ще по одному голу забили вінгери Рафінья та Ямаль.

За матч «Барселона» нанесла 10 ударів в площину воріт суперника, тоді як «Боруссія» змогла пробити двічі.

ПСЖ та «Астон Вілла» в першому таймі обмінялися голами та пішли на перерву за рівного рахунку. На початку другого тайму грузинський півзахисник ПСЖ Хвіча Кварацхелія вивів парижан вперед, а на прикінці матчу захисник ПСЖ Нуну Мендеш збільшив перевагу в рахунку – 3:1.

ПСЖ окрім 11 ударів в площину воріт «Астон Вілли» також виконав дев'ять розіграшів з кутового прапорця.

«Барселона» – «Боруссія» 4:0

Голи: Рафінья, 25, Левандовські, 48, 66, Ямаль, 77

ПСЖ – «Астон Вілла» 3:1

Голи: Дуе, 39, Кварацхелія, 49, Мендеш, 90+2 — Роджерс, 35