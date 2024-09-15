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Грузин Двалішвілі, який підтримує Україну, став чемпіоном UFC

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Грузин Двалішвілі, який підтримує Україну, став чемпіоном UFC
Двалішвілі став першим в історії чемпіоном UFC, який представляє Грузію
фото: ringside24.com

Грузин переміг О’Меллі одностайним рішенням суддів

Грузин Мераб Двалішвілі сьогодні, 15 вересня, переміг американця Шона О’Меллі і став чемпіоном UFC у найлегшій вазі.

Мераб переміг одностайним рішенням суддів: 49:46, 48:47, 48:47.

Це була його одинадцята перемога поспіль.

Двалішвілі став першим в історії чемпіоном UFC, який представляє Грузію.

Поєдинок відбувся у рамках шоу UFC 306 у Лас-Вегасі.

Двалішвілі також відомий своє підтримкою України.

«Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни», – сказав Двалішвілі у березні 2023 року після перемоги над росіянином Петром Яном.

Також у 2023 році грузинський боєць вітав українців з Днем Незалежності.

«З Днем Незалежності, Україно. Я тут для підтримки. Я бажаю вам, хлопці, всього найкращого. Скоро все буде добре. І залишайтеся сильними. Благослови вас Бог, хлопці. Я люблю Україну, я люблю українців. Вся моя підтримка для вас, хлопці. Ще раз з днем Незалежності. Тримайся, Україно», – зазначав Двалішвілі.

Джерело
Теги: UFC Грузія

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