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«Повне нерозуміння реалій». Новий очільник МЗС відкликав тимчасового повіреного у Грузії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Повне нерозуміння реалій». Новий очільник МЗС відкликав тимчасового повіреного у Грузії
Михайла Харишина призначили тимчасовим повіреним у справах України в Грузії у 2024 році
фото: interpressnews.ge

Сибіга повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець

Новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга відкликав тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина, пояснивши своє рішення «повним нерозуміння Харишиним реалій дипломатії держави, що воює». Про це міністр оголосив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Дуже добре знаю, що таке працювати послом, і як зробити цю роботу більш ефективною. Сьогодні кожен посол має бути граючим тренером, який не чекає вказівок з центру, а діє ініціативно, бере на себе відповідальність та власним прикладом демонструє силу української дипломатії. Я буду підтримувати кожного керівника закордонної дипломатичної установи, який демонструє саме таку енергію та результативність» – наголосив Сибіга.

Також міністр повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець.

«Повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець, а також про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії (повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює)», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це перші кадрові рішення Сибіги на посту міністра.

До відома, Михайла Харишина призначили тимчасовим повіреним у справах України в Грузії у 2024 році.

Нагадаємо, новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга окреслив основні пріоритети на новій посаді. 

Раніше Сибіга оголосив, що планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Він додав, що поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців. Планується максимально спростити та забезпечити надання консульських послуг.

Як відомо, 5 вересня президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Рада 258 голосами підтримала пропозицію президента і призначила Сибігу міністром закордонних справ України.

Перед тим Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Сам міністр під час головування був відсутній у сесійній залі. 

Теги: Андрій Сибіга Грузія кадрові зміни

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