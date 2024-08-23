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Поповнив однією купюрою криптогаманець на майже 500 тис. грн: у Грузії затримано українця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Поповнив однією купюрою криптогаманець на майже 500 тис. грн: у Грузії затримано українця
Поліцейські змогли ідентифікувати та затримати чоловіка через кілька годин після шахрайства
скріншот з відео

Чоловік за допомогою ламінованої 100-ларової купюри через криптомати зарахував на свій криптогаманець 30,9 тис. грузинських ларі

У Тбілісі правоохоронці затримали громадянина України, який за допомогою однієї 100-ларової купюри поповнив свій криптогаманець приблизно на $11,5 тис. Про це повідомляє пресслужба МВС Грузії, пише NewsGeorgia.

«Слідство встановило, що 17 серпня поточного року обвинувачений за допомогою ламінованої 100-ларової купюри через криптомати, встановлені на різних вулицях у Тбілісі, зарахував на свій криптогаманець 30,9 тис. грузинських ларі», – ідеться в повідомленні.

35-річний чоловік використовував маску і рукавички. Попри це, поліцейським вдалося ідентифікувати та затримати його через кілька годин після скоєння злочину. Правоохоронці вилучили всю незаконно отриману криптовалюту. Як речові докази також вилучено маску і рукавички.

Розслідування триває за фактом крадіжки у великому розмірі (пункт «б» частини 4 статті 177 КК Грузії). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, на початку серпня ціна біткоїна знизилася до мінімуму за останні п'ять місяців, відображаючи загальне падіння на фінансових ринках через зростаючі побоювання стосовно сповільнення економічного зростання у США, що зменшило інтерес до ризикованих інвестицій.

До слова, у Києві правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві іноземця за Bitcoin. За словами поліцейських, підозрювані, віком від 24 до 29 років, ретельно підготували план викрадення іноземця. Слідство встановило, що чоловіки дізналися про те, що потерпілий має Bitcoin, вартість яких становить майже 7 млн грн.

За даними правоохоронців, підозрювані відстежили адресу проживання чоловіка у Солом'янському районі та близько опівночі, коли він повернувся додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області.

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Теги: шахрайство українці Грузія криптовалюта валюта

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