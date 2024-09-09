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Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
Михайла Харишина призначили тимчасовим повіреним у справах України в Грузії у 2024 році
фото: interpressnews.ge

Глава МЗС відкликав Михайла Харишина через закупівлю предметів домашнього вжитку

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що рішення глави МЗС України Андрія Сибіги відкликати тимчасового повіреного Михайла Харишина пов’язане з закупівлею пральних машин. Про це повідомляє Sova.

Кобахідзе стверджує, що рішення нового очільника МЗС України Сибіги відкликати Харишина пов'язане із питанням закупівлі побутової техніки.

«За нашою інформацією, це не політичний акт. Це пов'язано з купівлею представником конкретного посольства предметів домашнього вжитку, які він не повинен був купувати в умовах війни, на думку української влади. Йдеться про пральні машини», – сказав прем'єр-міністр Грузії, не уточнюючи деталей.

Нагадаємо, що новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга відкликав тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина, пояснивши своє рішення «повним нерозуміння Харишиним реалій дипломатії держави, що воює».

До слова, новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга окреслив основні пріоритети на новій посаді. 

Раніше Сибіга оголосив, що планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Він додав, що поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців. Планується максимально спростити та забезпечити надання консульських послуг.

Як відомо, 5 вересня президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Рада 258 голосами підтримала пропозицію президента і призначила Сибігу міністром закордонних справ України.

Перед тим Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Сам міністр під час головування був відсутній у сесійній залі. 

Теги: Грузія дипломатія МЗС прем’єр-міністр Андрій Сибіга

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