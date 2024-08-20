Правляча партія Грузії хоче переписати конституцію «для відновлення територіальної цілісності»

Опозиція побоюється таємних перемовин з Москвою і підготовку до якихось поступок

Правляча партія «Грузинська мрія» оголосила про наміри щодо внесення змін до конституції, аби «відновити територіальну цілісність мирним шляхом». Про це повідомляє News-Gews.

Зокрема, провладна «Грузинська мрія» прагне внести зміни до конституції, аби «відновити територіальну цілісність мирним шляхом, щоб система управління та територіальна державність Грузії відповідали новій реальності».

«Оскільки події навколо Грузії відбуваються дуже динамічно, ми повинні бути готові до такої ситуації в будь-який момент. З огляду на антидержавні підходи опозиції, можна з упевненістю сказати, що вони будуть виконувати зовнішнє завдання і обов'язково виступатимуть проти конституційних змін, необхідних для відновлення територіальної цілісності. Відповідно, «Грузинська мрія» потребує конституційної більшості, щоб у разі необхідності ніхто не міг перешкоджати необхідним конституційним змінам», – йдеться в заяві партії.

Видання наголошує, що такі прагнення викликали гостру реакцію опозиції держави, яка вимагає розʼяснень. Водночас у матеріалі додають: опозиція також побоюється, що цей пункт «Грузинської мрії» має на увазі поступки й таємні переговори з Росією.

Нагадаємо, грузинська президентка Саломе Зурабішвілі викликала олігарха, почесного президента партії влади «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі на дебати.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подає позов до Конституційного суду, щоб оскаржити закон про іноземних агентів («Про прозорість іноземного впливу») як неконституційний і вимагати його призупинення та скасування.

Раніше парламент Грузії ухвалив закон про «іноагентів», який офіційно називається «Про прозорість іноземного впливу». Через чотири дні президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на документ, наголосивши, що він «повністю повторює дух російського закону», а його зміст є неконституційним. Парламент 28 травня подолав президентське вето, остаточно затвердивши закон.

Згідно з документом, із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Дім юстиції внести заяву про реєстрацію як організації, які проводять інтереси іноземної сили.

Закон розкритикували США та європейські країни. Сполучені Штати вирішили відкласти на невизначений термін спільні військові навчання із Грузією Noble Partner через перегляд двосторонніх відносин.