Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Двалішвілі переміг бійця із РФ і закричав «Слава Україні» (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

У головному бою Мераб Двалішвілі з Грузії декласував Петра Яна (50–45, 50–45, 50–45)

В американському Парадайзі (штат Невада) головному бою турніру зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 221 Мераб Двалішвілі з Грузії декласував Петра Яна з росії (50–45, 50–45, 50–45).

Після бою Двалішвілі під час інтерв'ю закричав: Слава Грузії, Слава Україні!

«Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни», – заявив Двалішвілі.

Як відомо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео)

Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ – коктейлі Молотова, сутички із поліцейськими: унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі (відео).

Після цього стало відомо, що президентка Грузії накладе вето на закон про іноагентів.

Раніше повідомлялося, що після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести.

Напередодні кілька тисяч людей зібралися, протестуючи проти ухвалення парламентською більшістю у першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень здійснила дії з розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів – перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії.

Зауважимо, згодом керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів.

10 березня парламент Грузії відхилив скандальний законопроєкт про іноагентів.

Читайте також: «Чорний день для демократії»: що відбувається у Грузії (фото, відео)
Теги: відео спорт єдиноборства змішані єдиноборства Грузія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За свою кар'єру в статусі головного тренера Руслан Ротань на момент призначення в національну збірну України провів 39 матчів
Офіційно: збірна України з футболу отримала нового тренера
28 лютого, 15:12
Терорист і російський рестлер Олександр Гопкін
ЗСУ ліквідували ще одного спортсмена РФ, який поїхав воювати проти України
6 березня, 23:40
Наша влада вперто не помічає спортсменів РФ, які воюють проти України
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць Війна і спорт
7 березня, 15:21
Побратими впевнені, що Мацієвський зробив усе належне, він не здавався, а був захоплений раптово, не маючи можливості вести бій
Олександр Мацієвський. Героя, якого розстріляли росіяни, опізнано
7 березня, 13:38
Співробітник консульства РФ напав на росіянку, яка протестувала проти війни (відео)
Співробітник консульства РФ напав на росіянку, яка протестувала проти війни (відео)
25 лютого, 22:27
Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
23 лютого, 15:07

Новини

Як один з керівників Федерації фехтування Росії допомагає армії РФ вбивати українців (фото)
Як один з керівників Федерації фехтування Росії допомагає армії РФ вбивати українців (фото)
Двалішвілі переміг бійця із РФ і закричав «Слава Україні» (відео)
Двалішвілі переміг бійця із РФ і закричав «Слава Україні» (відео)
Україна показала найкращий результат сезону на Кубку світу з біатлону
Україна показала найкращий результат сезону на Кубку світу з біатлону
Усик і Ф'юрі домовилися про бій. Українець висунув умову британцю
Усик і Ф'юрі домовилися про бій. Українець висунув умову британцю
Росіянам не місце на Олімпіаді: Британія закликала спонсорів ігор тиснути на МОК
Росіянам не місце на Олімпіаді: Британія закликала спонсорів ігор тиснути на МОК
Олімпійського чемпіона викрито в підтримці РФ (відео)
Олімпійського чемпіона викрито в підтримці РФ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні
25K
Лукашенко «вистрілив собі у ногу». Що відбувається у Білорусі
23K
«Це був важкий день»: Медведчук розповів, хто його затримав
12K
Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці
8583
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7747
Ревізія мощів у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Вчора, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту