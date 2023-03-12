Двалішвілі переміг бійця із РФ і закричав «Слава Україні» (відео)

У головному бою Мераб Двалішвілі з Грузії декласував Петра Яна (50–45, 50–45, 50–45)

В американському Парадайзі (штат Невада) головному бою турніру зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 221 Мераб Двалішвілі з Грузії декласував Петра Яна з росії (50–45, 50–45, 50–45).

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Після бою Двалішвілі під час інтерв'ю закричав: Слава Грузії, Слава Україні!

«Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни», – заявив Двалішвілі.

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Як відомо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео).

Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ – коктейлі Молотова, сутички із поліцейськими: унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі (відео).

Після цього стало відомо, що президентка Грузії накладе вето на закон про іноагентів.

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Раніше повідомлялося, що після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести.

Напередодні кілька тисяч людей зібралися, протестуючи проти ухвалення парламентською більшістю у першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень здійснила дії з розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів – перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії.

Зауважимо, згодом керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів.

10 березня парламент Грузії відхилив скандальний законопроєкт про іноагентів.