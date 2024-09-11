Рада Європи закликала Грузію утриматися від ухвалення закону про «сімейні цінності»

Грузинський парламент у першому читанні затвердив законопроєкт та поправки до 18 законів, що обмежують права ЛГБТ-спільноти

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті у листі до спікера парламенту Грузії закликав відмовитися від ухвалення законопроєкту «Про захист сімейних цінностей та неповнолітніх», який створює законодавче підґрунтя для дискримінації ЛГБТ та суперечить Європейській конвенції з прав людини. Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

Комісар висловив занепокоєння з приводу упереджень щодо ЛГБТ у певних сегментах грузинського суспільства, в тому числі серед деяких політиків. Також О’Флаерті наголошує, що формулювання у законопроєкті закріплюють стигму, оскільки сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність у проєкті згадуються нарівні з інцестом.

«Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, демократичне суспільство відкидає будь-яку стигматизацію за ознакою сексуальної орієнтації. Таке суспільство побудоване на рівній гідності людей і підтримується різноманітністю, яку воно сприймає не як загрозу, а як джерело збагачення», – йдеться у заяві комісара.

Як відомо, 27 червня грузинський парламент у першому читанні затвердив законопроєкт про «сімейні цінності та захист неповнолітніх», а разом із ним поправки до 18 законів, що обмежують права ЛГБТ-спільноти. 4 вересня їх ухвалили в другому читанні.

До слова, Депутат від «Грузинської мрії» Бека Давітуліані відреагував на ситуацію навколо призупинення євроінтеграції Грузії. Він запевнив, що Грузія обов'язково приєднається до ЄС.

«Нічого страшного, ми на певний час зупинимося і продовжимо з наступного року», – підкреслив політик.

Нагадаємо, процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено. Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський. За його словами, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС.