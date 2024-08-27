Правляча партія Грузії хоче оголосити православ'я державною релігією

У патріархії Грузії нібито вже відбулася зустріч за участі церковників найвищого рівня щодо проголошення православ’я державною релігією

Патріарх всієї Грузії Ілія ІІ вважає, що історичний момент для оголошення православ’я державною релігією ще не настав

«Загадковий» пункт передвиборчої програми «Грузинської мрії» передбачає проголошення православ’я державною релігією. Про це повідомляє телеканал Formula TV з посиланням на джерела.

У понеділок 26 серпня у патріархії Грузії нібито вже відбулася зустріч щодо цього питання за участі церковників найвищого рівня після того, як від влади приховано надійшла така ініціатива.

Проти нібито виступає патріарх всієї Грузії Ілія ІІ з аргументом, що у цьому немає потреби і історичний момент для такого кроку ще не настав. Також контраргументом деяких церковників є те, що у такому разі і церква стане менш незалежною від держави.

Офіційних заяв від влади також ще не було, проте у «Грузинській мрії» відкрито говорили про те, що ставлять за мету «захист ідентичності і національних цінностей Грузії», а засновник партії Бідзіна Іванішвілі казав, що у близькому майбутньому суспільство повідомлять про «дуже важливе питання екзистенційної ваги для Грузії та християнської віри».

Нагадаємо, правляча партія «Грузинська мрія» оголосила про наміри щодо внесення змін до конституції, аби «відновити територіальну цілісність мирним шляхом».

Раніше парламент Грузії ухвалив закон про «іноагентів», який офіційно називається «Про прозорість іноземного впливу». Через чотири дні президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на документ, наголосивши, що він «повністю повторює дух російського закону», а його зміст є неконституційним. Парламент 28 травня подолав президентське вето, остаточно затвердивши закон.

Згідно з документом, із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Дім юстиції внести заяву про реєстрацію як організації, які проводять інтереси іноземної сили.

Закон розкритикували США та європейські країни. Сполучені Штати вирішили відкласти на невизначений термін спільні військові навчання із Грузією Noble Partner через перегляд двосторонніх відносин.