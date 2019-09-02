Іранський дзюдоїст натякнув, що програв у півфіналі чемпіонату світу заради безпеки рідних



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Саїд Моллаеї натякнув, що програв у півфіналі не з власної волі japantimes.co.jp

Саїд Моллаеї боїться повертатися додому через те, що відмовився знятися зі змагань через ізраїльтянина

Іранський дзюдоїст Саїд Моллаеї, який на чемпіонаті світу в Токіо виступав у ваговій категорії до 81 кг, побоюється повертатися додому, після того як не виконав вказівки Національного олімпійського комітету своєї країни. У НОК Моллаеї зобов'язали знятися з турніру, щоб виключити можливість зустрічі з Саґі Мукі з Ізраїлю, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо.

Моллаеї і Мукі так і не зустрілися: іранець вибув у півфіналі, а ізраїльтянин вийшов у фінал з іншої половини сітки і став чемпіоном світу. Однак заступник міністра спорту Ірану ще до сутички 1/8 фіналу наказав тренерові спортсмена зняти з турніру свого підопічного, причому підкріпив вимоги погрозами на адресу Моллаеї і його сім'ї. Дзюдоїст, дізнавшись про це, впав і розридався.

Перед півфіналом тренерові Моллаеї подзвонив глава НОК Ірану. Друзі спортсмена повідомили йому, що його батька наполегливо переконували вплинути на сина, щоб уникнути неприємностей. У півфінальній сутичці Моллаеї поступився Маттіасу Кассе з Бельгії.

«Я міг би стати чемпіоном. Я старанно тренувався, доклав багато зусиль. Я навіть мріяв про титул. Але не судилося. Я не можу змагатися, тому що такий закон у моїй країні. Я боявся наслідків для сім'ї і себе», - сказав іранський спортсмен.