Євро-2026 із футзалу: збірна України проведе заключний матч у відбірному турнірі

Номінально домашня для України гра відбудеться в польському Кошаліні сьогодні, 15 квітня

Збірна України з футзалу завершить свій шлях в основному раунді відбору Євро-2026 номінально домашнім поєдинком проти команди Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Перемігши в п'ятому матчі основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу команду Кіпру (11:1), збірна України достроково оформила путівку до фінального турніру, що проходитиме з 20 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги та литовського Каунаса.

Раніше синьо-жовті впевнено здобули в групі чотири перемоги – над Кіпром (7:0), Румунією (2:0) та Німеччиною (5:3, 9:0). Другий розгром Кіпру за поразки Румунії в Німеччині й вивів нашу команду на чемпіонат Європи.

У заключному поєдинку групи 1, який уже не матиме для підопічних Олександра Косенка турнірного значення, вони прийматимуть Румунію. Номінально домашня гра відбудеться в польському Кошаліні сьогодні, 15 квітня на майданчику Hala Widowiskowo-Sportowa (початок – о 19:00 за київським часом).

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Аврора» Київ), Олександр Сухов («ХІТ» Київ), Олександр Сіріцький («Ураган» Івано-Франківськ).

Польові гравці: Владислав Первєєв («Сокіл» Хмельницький), Ігор Чернявський, Євгеній Жук, Андрій Мельник (усі – «ХІТ» Київ), Михайло Зварич («Енергія» Львів), Ростислав Семенченко, Юрій Сагайдачний (обидва – «Аврора» Київ), Назар Швед, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк (усі – «Євробус», Польща), Микола Микитюк («Кордоба», Іспанія), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія).

Жеребкування фінального турніру заплановано на 24 жовтня. Під час церемонії на «Жальгіріс-Арені» в Каунасі буде сформовано чотири групи по чотири збірні, і по дві найкращі команди кожного квартету потім вийдуть до чвертьфіналу.

На Євро-2026 виступатимуть 16 учасників: Латвія й Литва в ролі господарів, переможці 10 груп основного раунду відбору (окрім України, такими вже стали Португалія, Словенія, Польща, Хорватія, Чехія, Вірменія, Білорусь), а також чотири переможці плей-оф за участі восьми найкращих других команд.

Основний раунд завершиться 16 квітня. Жеребкування стикових матчів відбудеться 21 травня, а самі поєдинки – із 15-го до 24 вересня.