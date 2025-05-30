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Іспанський велогонщик знявся з «Джиро д'Італія», бо його вжалила бджола

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Іспанський велогонщик знявся з «Джиро д'Італія», бо його вжалила бджола
«Ці дні видалися важкими, реально невдалими», – сказав Аюсо

У спортсмена розпухло обличчя, через що він майже перестав бачити правим оком

Іспанський велогонщик Хуан Аюсо, який виступає за команду UAE Team Emirates – XRG, знявся з багатоденки «Джиро д'Італія» після того, як його вжалила бджола. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.

Неприємний інцидент стався в середу, 28 травня, на 17-му етапі, коли під час гонки комаха залетіла до шолома Хуана.

У спортсмена розпухло обличчя, через що він майже перестав бачити правим оком. Незважаючи на це, Аюсо ще стартував на 18-му етапі, але все ж таки вирішив зійти по ходу дистанції.

«Ці дні видалися важкими, реально невдалими», – сказав Аюсо.

Раніше він здобув перемогу на 7-му етапі «Джиро» та йшов серед лідерів загального заліку. Однак на 9-му він пошкодив коліно внаслідок падіння і на подальших етапах почав втрачати позиції.

Нагадаємо, легендарний британський велосипедист Бредлі Віггінс зізнався у наркозалежності.

45-річний Віггінс розповів, що він не вживає наркотики вже 12 місяців та регулярно відвідує сеанси терапії.

«Я був наркоманом. Люди не зрозуміють. Я був під кайфом багато часу протягом багатьох років. Я ходив по лезу ножа. Мені вдалося усвідомити, що маю величезну проблему, що мені потрібно зупинитися. Мені пощастило, що живий. Мені ще з багатьма доведеться розібратися, але я вже краще впораюся з тригерами. Я спокійніший усередині, і це дуже важливо», – сказав Віггінс.

Він зазначив, що з відновленням йому допоміг інший легендарний велосипедист Ленс Армстронг, запропонувавши сплатити за лікування.

Теги: спорт велоспорт Джиро д’Італія

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