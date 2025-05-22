Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські паралімпійці здобули 63 нагороди на чемпіонаті світу з шашок-64

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські паралімпійці здобули 63 нагороди на чемпіонаті світу з шашок-64
Українці здобули 63 медалі чемпіонату світу: 23 золотих, 19 срібних та 21 бронзову

У турнірі взяли участь 65 спортсменів з інвалідністю з шести країн світу

Збірна України з шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху неймовірно виступила на чемпіонаті світу з шашок-64, що пройшов з 3 по 16 травня у Кемері (Туреччина). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

У турнірі взяли участь 65 спортсменів з інвалідністю з шести країн світу. Українці стали першими у світі з загальним доробком у 63 медалі!

Команду України представили 30 спортсменів з інвалідністю, які взяли участь у 20 видах програми чемпіонату світу: класика, рапід та бліц та додатково по нозологіям та за статтю (серед чоловіків та жінок).

Українці здобули 63 медалі чемпіонату світу: 23 золотих, 19 срібних та 21 бронзову і посіли першу підсумкову сходинку.

25 спортсменів-учасників змагань повернулись додому з високими нагородами чемпіонату світу, 21 з яких – мультимедалісти,

Найуспішніше від команди виступили: Фідик Іван (тотальна втрата зору) – 3 золоті нагороди, Гуслєва Людмила (порушення зору) – 3 золоті нагороди, Добрей Інна (тотальна втрата зору) – 3 золоті нагороди, Мариненко Дмитро (ураження опорно-рухового апарату) – 3 золоті нагороди, Зануда Олена (порушення слуху) – 3 золоті нагороди, Охотський Олександр (порушення слуху) – 3 золоті нагороди, Ведерко Людмила (ураження опорно-рухового апарату) – 2 золоті і 1 срібна нагороди,  Пересичанський Володимир (порушення зору) – 2 золоті і 1 бронзова нагороди.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

Читайте також:

Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Устюгов на Олімпіаді у Сочі виступав у чоловічій естафеті, де збірна Росії виграла золото
Росія остаточно втратила перемогу у медальному заліку Олімпіади-2014
Сьогодні, 14:24
7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео
Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв престижні змагання в Іспанії
Вчора, 21:42
Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ
Спортивна чиновниця з РФ назвала принципи допуску росіян на міжнародні старти приниженням
19 травня, 19:32
Губернієв вважає, що зараз перед Росією стоїть завдання мінімізувати ризики
«Деградує». Пропагандист Губернієв розповів про стан справ у російському спорті
19 травня, 15:30
Хе Ін Лі – срібна призерка чемпіонату світу-2023
Корейська федерація скасувала відсторонення фігуристок, яких звинувачували у домаганнях до неповнолітнього
13 травня, 11:49
Міністерство заохочення доброчесності та запобігання пороку руху «Талібан» оголосило, що в Афганістані гра в шахи заборонена
Таліби заборонили шахи в Афганістані
10 травня, 21:09
З японцями Україні було достатньо не програти в основний час
Тренер збірної України з хокею розповів, чому наша команда програла Японії
8 травня, 17:22
Гашпар згадав про русофобію
Віцеспікер парламенту Словаччини виступив за допуск росіян до змагань під прапором РФ
5 травня, 15:40
Збірна України з самбо порадувала вболівальників вдалим виступом
Збірна України з самбо здобула 43 нагороди на чемпіонаті Європи
28 квiтня, 10:54

Новини

Українські паралімпійці здобули 63 нагороди на чемпіонаті світу з шашок-64
Українські паралімпійці здобули 63 нагороди на чемпіонаті світу з шашок-64
Суперник збірної України оголосив склад на матчі турніру Canadian Shield
Суперник збірної України оголосив склад на матчі турніру Canadian Shield
Дрейк програв $1 млн: на що ставив репер
Дрейк програв $1 млн: на що ставив репер
Росія остаточно втратила перемогу у медальному заліку Олімпіади-2014
Росія остаточно втратила перемогу у медальному заліку Олімпіади-2014
Клубний чемпіонат світу з футболу: де дивитися трансляцію турніру
Клубний чемпіонат світу з футболу: де дивитися трансляцію турніру
Легенда «Реала» може залишити клуб – ЗМІ
Легенда «Реала» може залишити клуб – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
73K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
53K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
29K
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО
20K
Хто наводив ракети на КБ «Луч»? Суд поставив крапку у конфлікті генерала Кривоноса і Держаудитслужби

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua