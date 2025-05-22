Українські паралімпійці здобули 63 нагороди на чемпіонаті світу з шашок-64

У турнірі взяли участь 65 спортсменів з інвалідністю з шести країн світу

Збірна України з шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху неймовірно виступила на чемпіонаті світу з шашок-64, що пройшов з 3 по 16 травня у Кемері (Туреччина). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

У турнірі взяли участь 65 спортсменів з інвалідністю з шести країн світу. Українці стали першими у світі з загальним доробком у 63 медалі!

Команду України представили 30 спортсменів з інвалідністю, які взяли участь у 20 видах програми чемпіонату світу: класика, рапід та бліц та додатково по нозологіям та за статтю (серед чоловіків та жінок).

Українці здобули 63 медалі чемпіонату світу: 23 золотих, 19 срібних та 21 бронзову і посіли першу підсумкову сходинку.

25 спортсменів-учасників змагань повернулись додому з високими нагородами чемпіонату світу, 21 з яких – мультимедалісти,

Найуспішніше від команди виступили: Фідик Іван (тотальна втрата зору) – 3 золоті нагороди, Гуслєва Людмила (порушення зору) – 3 золоті нагороди, Добрей Інна (тотальна втрата зору) – 3 золоті нагороди, Мариненко Дмитро (ураження опорно-рухового апарату) – 3 золоті нагороди, Зануда Олена (порушення слуху) – 3 золоті нагороди, Охотський Олександр (порушення слуху) – 3 золоті нагороди, Ведерко Людмила (ураження опорно-рухового апарату) – 2 золоті і 1 срібна нагороди, Пересичанський Володимир (порушення зору) – 2 золоті і 1 бронзова нагороди.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.