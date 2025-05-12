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Матюніна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з настільного тенісу серед молоді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Матюніна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з настільного тенісу серед молоді
Матюніна здобула бронзову медаль у змаганні змішаних пар в дуеті з іспанцем Даніелем Берзосою
фото: RFETM Tenis Mesa

В особистих змаганнях Вероніка Матюніна стала срібною призеркою

Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з настільного тенісу серед молоді до 21 року, що завершився у Братиславі (Словаччина). Про це повідомляє «Главком».

Обидві нагороди – на рахунку переможниці минулорічного чемпіонату Європи U21 в індивідуальному розряді Вероніки Матюніної.

Цього разу в особистих змаганнях Вероніка стала срібною призеркою, поступившись у фіналі Анні Херсі з Уельсу з рахунком 1:4.

Також наша тенісистка здобула бронзову медаль у змаганні змішаних пар в дуеті з іспанцем Даніелем Берзосою. У півфіналі вони поступилися суперникам з Румунії – 0:3.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Про заборону щодо її використання також згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів.

21-річна Кудерметова наразі посідає 57 місце в рейтингу WTA. Сестра Поліни Вероніка Кудерметова також була помічена у підтримці російської агресії проти України.

Теги: настільний теніс спорт

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