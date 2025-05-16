П'ятиразовий олімпійський чемпіон зізнався у наркозалежності

Віггінс: Я був під кайфом багато часу протягом багатьох років

Віггінс завершив спортивну кар'єру у 2016 році

Легендарний британський велосипедист Бредлі Віггінс зізнався у наркозалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

45-річний Віггінс розповів, що він не вживає наркотики вже 12 місяців та регулярно відвідує сеанси терапії.

«Я був наркоманом. Люди не зрозуміють. Я був під кайфом багато часу протягом багатьох років. Я ходив по лезу ножа. Мені вдалося усвідомити, що маю величезну проблему, що мені потрібно зупинитися. Мені пощастило, що живий. Мені ще з багатьма доведеться розібратися, але я вже краще впораюся з тригерами. Я спокійніший усередині, і це дуже важливо», – сказав Віггінс.

Він зазначив, що з відновленням йому допоміг інший легендарний велосипедист Ленс Армстронг, запропонувавши сплатити за лікування.

Віггінс – п'ятиразовий олімпійський чемпіон з велоспорту, чотири рази перемагав на треку та один раз – на шосе. Також він є переможцем «Тур де Франс» 2012 року. У 2013 році був посвячений у лицарі королевою Великобританії Єлизаветою ІІ.

Віггінс завершив спортивну кар'єру у 2016 році.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук отримала відсторонення від змагань через позитивний допінг-тест.

Рішення щодо відсторонення Марини було опубліковане вчора, 14 травня. Термін відсторонення не зазначений.

Санкції щодо Бех-Романчук пов'язані з тим, що в її організмі під час допінг-тесту знайшли заборонену речовину тестостерон. Його наявність порушує статті 2.1 та 2.2.

Через позитивний допінг-тест на тестостерон Марині Бех-Романчук загрожує дискваліфікація терміном у чотири роки. При цьому дискваліфікацію можуть скоротити до двох років у разі, якщо буде доведено ненавмисну появу речовини в організмі.

Марина Бех-Романчук спершу була заявлена для участі в етапі Діамантової ліги у Досі. Проте перед початком змагань її прізвище зникло зі списку учасниць.

У сезоні-2023 Марина Бех-Романчук вперше в кар'єрі стала віцечемпіонкою світу з потрійного стрибка. А також здобула у цьому виді «золото» Європейських ігор у Польщі.

Двічі ставала медалісткою фіналів Діамантової ліги – у 2021 році «бронза» у стрибках у довжину, а у 2022-му в потрійному стрибку.