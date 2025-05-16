Головна Спорт Новини
search button user button menu button

П'ятиразовий олімпійський чемпіон зізнався у наркозалежності

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
П'ятиразовий олімпійський чемпіон зізнався у наркозалежності
Віггінс: Я був під кайфом багато часу протягом багатьох років
фото: AP

Віггінс завершив спортивну кар'єру у 2016 році

Легендарний британський велосипедист Бредлі Віггінс зізнався у наркозалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

45-річний Віггінс розповів, що він не вживає наркотики вже 12 місяців та регулярно відвідує сеанси терапії.

«Я був наркоманом. Люди не зрозуміють. Я був під кайфом багато часу протягом багатьох років. Я ходив по лезу ножа. Мені вдалося усвідомити, що маю величезну проблему, що мені потрібно зупинитися. Мені пощастило, що живий. Мені ще з багатьма доведеться розібратися, але я вже краще впораюся з тригерами. Я спокійніший усередині, і це дуже важливо», – сказав Віггінс.

Він зазначив, що з відновленням йому допоміг інший легендарний велосипедист Ленс Армстронг, запропонувавши сплатити за лікування.

Віггінс – п'ятиразовий олімпійський чемпіон з велоспорту, чотири рази перемагав на треку та один раз – на шосе. Також він є переможцем «Тур де Франс» 2012 року. У 2013 році був посвячений у лицарі королевою Великобританії Єлизаветою ІІ.

Віггінс завершив спортивну кар'єру у 2016 році.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук отримала відсторонення від змагань через позитивний допінг-тест.

Рішення щодо відсторонення Марини було опубліковане вчора, 14 травня. Термін відсторонення не зазначений.

Санкції щодо Бех-Романчук пов'язані з тим, що в її організмі під час допінг-тесту знайшли заборонену речовину тестостерон. Його наявність порушує статті 2.1 та 2.2.

Через позитивний допінг-тест на тестостерон Марині Бех-Романчук загрожує дискваліфікація терміном у чотири роки. При цьому дискваліфікацію можуть скоротити до двох років у разі, якщо буде доведено ненавмисну появу речовини в організмі.

Марина Бех-Романчук спершу була заявлена для участі в етапі Діамантової ліги у Досі. Проте перед початком змагань її прізвище зникло зі списку учасниць.

У сезоні-2023 Марина Бех-Романчук вперше в кар'єрі стала віцечемпіонкою світу з потрійного стрибка. А також здобула у цьому виді «золото» Європейських ігор у Польщі.

Двічі ставала медалісткою фіналів Діамантової ліги – у 2021 році «бронза» у стрибках у довжину, а у 2022-му в потрійному стрибку.

Теги: велоспорт велотрек велогонка наркотики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пресконференція президента, масштабна спецоперація проти наркобізнесу. Головне за 13 травня
Пресконференція президента, масштабна спецоперація проти наркобізнесу. Головне за 13 травня
13 травня, 21:20
Правоохоронці затримали 66 ділків на чолі з організатором угрупування
Поліція провела масштабну спецоперацію: вилучено сотні кілограмів наркотиків
13 травня, 18:11
Правоохоронці пообіцяли згодом надати інформацію про результати
Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках операції з ліквідації наркобізнесу
13 травня, 10:23
Віра Калинчук затримана із партією синтетичного наркотика
На Прикарпатті вчительку засуджено на 10 років за наркоторгівлю
7 травня, 18:31
Melovin поборов алкогольну залежність та вирішив кинути курити
Співак Melovin зізнався, що зловживав наркотиками
3 травня, 16:58
Затриманій загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна
Поліція затримала киянку, яка торгувала наркотиками через закритий Telegram-канал
1 травня, 09:24
Рекс Перріс після розголошення його заяви сказав, що його слова про фентаніл були саркастичними
Мер міста у Південній Каліфорнії запропонував роздати наркотики безхатькам
22 квiтня, 00:38
Двоє 18-річних товаришів, мешканці Черкащини та Харкова, до столиці вони приїхали у пошуках роботи
У Святошинському районі затримано двох молодиків, які ховали психотропи у парку
21 квiтня, 15:05
Кононенко брала участь в Олімпіаді-2020
Українській велогонщиці анулювали результати за два з половиною роки: деталі скандалу
16 квiтня, 19:09

Новини

П'ятиразовий олімпійський чемпіон зізнався у наркозалежності
П'ятиразовий олімпійський чемпіон зізнався у наркозалежності
У Києві пройде зустріч гравців збірної України з футболу з вболівальниками
У Києві пройде зустріч гравців збірної України з футболу з вболівальниками
Очолював «Союз дагестанців». ЗСУ знищили 54-річного російського тренера з боксу
Очолював «Союз дагестанців». ЗСУ знищили 54-річного російського тренера з боксу
Вікенд для легіонерів збірної України: фінал Яремчука та боротьба за чемпіонство Трубіна
Вікенд для легіонерів збірної України: фінал Яремчука та боротьба за чемпіонство Трубіна
Визначився переможець жіночого чемпіонату України з футболу
Визначився переможець жіночого чемпіонату України з футболу
Тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ
Тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
49K
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
48K
Телефон дочки скандального судді Вовка став доказом у справі Дубінського
30K
У Стамбулі завершилась зустріч глави МЗС Туреччини та російської делегації
21K
Найкращий момент перемогти російську імперію – це зараз

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua