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Яке громадянство має ексфутболіст Анатолій Тимощук: що кажуть російські реєстри про нового «клієнта» СБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Яке громадянство має ексфутболіст Анатолій Тимощук: що кажуть російські реєстри про нового «клієнта» СБУ
Екскапітан збірної України працює асистентом головного тренера ФК «Зеніт» із Санкт-Петербурзі
фото з відкритих джерел

СБУ заочно повідомила підозру Тимощуку за фактом пособництва державі-агресору

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який останні десять років працює у російському футбольному клубі «Зеніт», досі не має паспорта РФ. Про це свідчать дані з російських реєстрів, розповідає «Главком» у тексті «Від легенди футболу до пособника окупантів. Шлях Анатолія Тимощука».

Опосередковано можна підтвердити, що Анатолій Тимощук досі не має російського громадянства, завдяки інформації про бізнес футболіста в Росії. Медіа «Фонтанка» у 2019 році повідомляло про те, що Тимощук вклався у ресторанну мережу під назвою Ginza Project. Спільно з донькою власника мережі Вадима Лапіна футболіст заснував ТОВ «Компанія Н21». Через кілька місяців, коли в Луцьку розпочався процес розлучення Тимощука із Надією Навроцькою, серед засновників відбулася зміна: місце Анатолія зайняла Анастасія Клімова. Ця компанія володіє 70% частки ТОВ «Компанія Н22», на яку зареєстровано ресторан «Гінзи» Food Park.

Хоча «Компанія Н21» й досі діюча, за даними з російських реєстрів, Тимощук лише один раз отримав з неї виторг: у 2015 році – 876 тис. рублів, а вклав він у компанію символічні 6,5 тис. рублів.

Яке громадянство має ексфутболіст Анатолій Тимощук: що кажуть російські реєстри про нового «клієнта» СБУ фото 1

Як з’ясував «Главком», на сьогодні за ідентифікаційним номером, за яким футболіст був співзасновником «Компанії Н21», порожньо; код не «світиться» у російських базах даних. Також за Тимощуком не помічено інших бізнесів у РФ.

У 2023 році Держдума РФ заявила про те, що екскапітан української збірної цілком може отримати паспорт РФ.

«Нагадаю, він є заслуженим майстром спорту Росії. Зараз входить до тренерського штабу «Зеніту». Якщо Анатолій вирішить пов'язати своє подальше життя з Росією, попросить громадянство Російської Федерації, йому, гадаю, у ньому не відмовить, тим більше, що його дружина росіянка», – сказав тоді депутат Державної думи Роман Терюшков. Публічно Тимощук не просив російського громадянства.

Пізніше, все у тому ж 2023 році, журналісти «ТСН» повідомили про спробу екскапітана збірної України отримати румунський паспорт. Для цього Тимощук використав підроблені документи. До румунської міграційної служби було подано пакет документів, що включав родовід Анатолія Тимощука. Згідно з цими паперами, уродженець Волині представлений як буковинець, оскільки його бабуся нібито народилася в Румунії у 1929 році. Проте, в українських документах така бабуся відсутня, і навіть родичі не підтверджують її існування. Колишня дружина футболіста, Надія Навроцька, заперечила цю інформацію: «Які румуни? У нього одна бабуся живе над батьками Толіка. До цього вона жила в Нововолинську, бо дід був шахтарем. Всі вони з Волині».

Нагадаємо, колишньому капітанові збірної України з футболу Анатолію Тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ. 21 вересня минулого року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

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Теги: Анатолій Тимощук паспорт дружина громадянство спорт росія державна зрада

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