Італія – Англія на Євро-2020. Усе цікаве в день фіналу (оновлюється)

Сьогодні, 11 липня, визначиться переможець чемпіонату Європи

Лічені години залишаються до фіналу Євро-2020. Сьогодні ввечері в Лондоні збірні Італії та Англії визначать переможця турніру. У фіналі букмекери віддають перевагу британцям. На її перемогу дається коефіцієнт 1,83, тоді як на те, що Італія завоює трофей – 2,04.

Зауважимо, що збірна Італії вчетверте в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Італійці раніше перемагали на Євро один раз (в 1968 році) і двічі поступалися у фіналах.

Для збірної Англії це буде перший фінал на чемпіонатах Європи.

Детальніше: Італія – Англія: проти високих шансів британців – досвід суперників.

Напередодні фіналу визначили найкращих гравців серед дебютантів Євро. Приємно, що до символічної збірної увійшло одразу четверо українців.

А сьогодні вночі визначилася найсильніша команда Південної Америки. У фіналі зустрілися збірні Аргентини та Бразилії. Перший трофей з національною командою виграв Ліонель Мессі.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгет заявив перед грою наступне: "Ми маємо намір перемогти. Дуже важливо було гідно представити свій народ. Але тепер ми повинні завоювати головний трофей для всіх англійців".

Наставник італійців Роберто Манчіні прагне успіху не менше за свого британського колегу: "Всім потрібно трохи розслабитися після 50 днів зборів. Футболісти чудово себе вели в ці дні, я задоволений їхньою роботою. Всі викладалися більш ніж на 100%, інакше нас би тут не було. Я дуже задоволений ними і тим, що вони зробили. Але треба завершити турнір перемогою, і ми знаємо, як її досягти.

Зазначимо, що Італія – Англія: британці жодного разу не перемагали «Скуадру адзурру» в фінальних турнірах.