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    Італія – Англія на Євро-2020. Усе цікаве в день фіналу (оновлюється)

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    Фінал розпочнеться о 22:00 - Італія – Англія на Євро-2020. Усе цікаве в день фіналу (оновлюється)
    Фінал розпочнеться о 22:00
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні, 11 липня, визначиться переможець чемпіонату Європи

    Лічені години залишаються до фіналу Євро-2020. Сьогодні ввечері в Лондоні збірні Італії та Англії визначать переможця турніру. У фіналі букмекери віддають перевагу британцям. На її перемогу дається коефіцієнт 1,83, тоді як на те, що Італія завоює трофей – 2,04.

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    Зауважимо, що збірна Італії вчетверте в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Італійці раніше перемагали на Євро один раз (в 1968 році) і двічі поступалися у фіналах.

    Де дивитися фінал Євро Італія – Англія

    Для збірної Англії це буде перший фінал на чемпіонатах Європи.

    Детальніше: Італія – Англія: проти високих шансів британців – досвід суперників.

    Напередодні фіналу визначили найкращих гравців серед дебютантів Євро. Приємно, що до символічної збірної увійшло одразу четверо українців.

    А сьогодні вночі визначилася найсильніша команда Південної Америки. У фіналі зустрілися збірні Аргентини та Бразилії. Перший трофей з національною командою виграв Ліонель Мессі.

    Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгет заявив перед грою наступне: "Ми маємо намір перемогти. Дуже важливо було гідно представити свій народ. Але тепер ми повинні завоювати головний трофей для всіх англійців".

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    Наставник італійців Роберто Манчіні прагне успіху не менше за свого британського колегу: "Всім потрібно трохи розслабитися після 50 днів зборів. Футболісти чудово себе вели в ці дні, я задоволений їхньою роботою. Всі викладалися більш ніж на 100%, інакше нас би тут не було. Я дуже задоволений ними і тим, що вони зробили. Але треба завершити турнір перемогою, і ми знаємо, як її досягти.

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    Зазначимо, що Італія – Англія: британці жодного разу не перемагали «Скуадру адзурру» в фінальних турнірах.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Італія – Англія на Євро-2020. Усе цікаве в день фіналу (оновлюється)