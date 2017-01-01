Іванчук і Музичук виграли рапід-турніри у Румунії
- Вчора, 20:27
-
Розсилка
Українським шахістам не було рівних у Медіаші
Львівські гросмейстери Василь Іванчук та Анна Музичук впевнено перемогли у своїх номінаціях на міжнародному турнірі 11 Kings Tournament Romgaz у Медіаші (Румунія).
Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook.
У чоловічому та жіночому змаганнях по чотири учасники грали у два кола.
Іванчук набрав чотири очки із шести можливих (дві перемоги та чотири нічиї), Музичук - 4,5 очка (три перемоги та три нічиї).
Василь залишив позаду екс-претендента на світову корону – екс-українця Сергія Карякіна.
Також Іванчук випередив китайця Вей І та румуна Богдана-Даніела Дяка.
Щодо Музичук, то Анна залишила позаду Коріну-Ісабелу Пептан з Румунії, Піу Крамлінг зі Швеції й Елізабет Петц з Німеччини.
Нагадаємо, Василь Іванчук передумав і вирішив повернутися у збірну України.