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    Іванчук і Музичук виграли рапід-турніри у Румунії

    Українським шахістам не було рівних у Медіаші
    Львівські гросмейстери Василь Іванчук та Анна Музичук впевнено перемогли у своїх номінаціях на міжнародному турнірі 11 Kings Tournament Romgaz у Медіаші (Румунія). Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook. У чоловічому та жіночому змаганнях по чотири учасники грали у два кола. Іванчук набрав чотири очки із шести
    • Вчора, 20:27
    • Розсилка
    Василь Іванчук і Сергій Карякін
    Василь Іванчук і Сергій Карякін

    Українським шахістам не було рівних у Медіаші

    Львівські гросмейстери Василь Іванчук та Анна Музичук впевнено перемогли у своїх номінаціях на міжнародному турнірі 11 Kings Tournament Romgaz у Медіаші (Румунія).

    Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook.

    У чоловічому та жіночому змаганнях по чотири учасники грали у два кола.

    Іванчук набрав чотири очки із шести можливих (дві перемоги та чотири нічиї), Музичук - 4,5 очка (три перемоги та три нічиї).

    Василь залишив позаду екс-претендента на світову корону – екс-українця Сергія Карякіна.

    Також Іванчук випередив китайця Вей І та румуна Богдана-Даніела Дяка.

    Щодо Музичук, то Анна залишила позаду Коріну-Ісабелу Пептан з Румунії, Піу Крамлінг зі Швеції й Елізабет Петц з Німеччини.

    Нагадаємо, Василь Іванчук передумав і вирішив повернутися у збірну України.

    шахи Румунія Інтелектуальні види спорту
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