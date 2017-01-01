Іванчук і Музичук виграли рапід-турніри у Румунії

Українським шахістам не було рівних у Медіаші

Львівські гросмейстери Василь Іванчук та Анна Музичук впевнено перемогли у своїх номінаціях на міжнародному турнірі 11 Kings Tournament Romgaz у Медіаші (Румунія). Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook. У чоловічому та жіночому змаганнях по чотири учасники грали у два кола. Іванчук набрав чотири очки із шести



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Василь Іванчук і Сергій Карякін

Українським шахістам не було рівних у Медіаші

Львівські гросмейстери Василь Іванчук та Анна Музичук впевнено перемогли у своїх номінаціях на міжнародному турнірі 11 Kings Tournament Romgaz у Медіаші (Румунія).

Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook.

У чоловічому та жіночому змаганнях по чотири учасники грали у два кола.

Іванчук набрав чотири очки із шести можливих (дві перемоги та чотири нічиї), Музичук - 4,5 очка (три перемоги та три нічиї).

Василь залишив позаду екс-претендента на світову корону – екс-українця Сергія Карякіна.

Також Іванчук випередив китайця Вей І та румуна Богдана-Даніела Дяка.

Щодо Музичук, то Анна залишила позаду Коріну-Ісабелу Пептан з Румунії, Піу Крамлінг зі Швеції й Елізабет Петц з Німеччини.

Нагадаємо, Василь Іванчук передумав і вирішив повернутися у збірну України.