Іванов та Балтажи стали чемпіонами України 2017 року із шашок-100

Вікторія Мотричко стала срібною призеркою

З 17-го по 24-те грудня у Херсоні пройшов фінальний етап чемпіонату України із шашок-100. Як повідомляє прес-служба Федерації шашок України, протягом восьми днів гросмейстери, майстри спорту, кандидати у майстри спорту та першорозрядники визначали найкращих. З перших турів у жіночому турнірі лідерство захопили чемпіонки світу Ольга Балтажи



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Балтажи (ліворуч) випередила Мотричко у боротьбі за титул чемпіонки України. Фото ukrshashki.at.ua

Вікторія Мотричко стала срібною призеркою

З 17-го по 24-те грудня у Херсоні пройшов фінальний етап чемпіонату України із шашок-100.

Як повідомляє прес-служба Федерації шашок України, протягом восьми днів гросмейстери, майстри спорту, кандидати у майстри спорту та першорозрядники визначали найкращих.

З перших турів у жіночому турнірі лідерство захопили чемпіонки світу Ольга Балтажи (Івано-Франківськ) і Вікторія Мотричко (Одеса)

Усі карти у чемпіонаті сплутала 14-річна Віра Попруга, яка нестабільно боролася протягом всього турніру, але напрочуд вдало зіграла з іменитими лідерами. Спочатку вона могла закласти «золотий» фундамент для Мотричко, але у неймовірній напрузі Віра не змогла виграшем завершити партію з Балтажи. Невдовзі вже сама Мотричко поступилася Вірі.

Відстань у два пункти, яка утворилася між лідерами, Мотричко мала змогу скоротити до нуля в особистій зустрічі з Балтажи, але судді в цьому протистоянні зафіксували нічию.

Отже, Ольга Балтажи стала чемпіонкою України, а Вікторія Мотричко – срібною призеркою. Доля жіночої бронзи вирішувалася в останньому турі. Ольга Рейніш за додатковими показниками і стала третьою.

Гострішою була боротьба за чемпіонство у чоловічому фіналі. Артем Іванов приїхав на турнір з невеличким запізненням у два дні. Трохи згодом ця обставина могла зіграти з ним злий жарт.

Пропущену зустріч з ветераном українських шашок Леонідом Ципесом Артем програв. Поразка змусила одного з лідерів українських шашок виривати чемпіонську перемогу в останньому турі, і це йому у битві з Васильом Пікіняром вдалося. Артем Іванов – чемпіон України 2017 року.

В останньому турі Леонід Ципес свою гру проти Андрія Лебідя виграв і виборов срібло. Владислав Антонович, маючи гірші додаткові показники в боротьбі за медаль, у своєму протистоянні з Валерієм Гребенкіним загострив сюжет настільки, що поступився. А Максим Оприщенко й Орест Слава свою партію між собою завершили миром, і посіли відповідно третю та четверту сходинки турнірної таблиці.

Джерело: УНІАН