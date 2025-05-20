Чемпіонат світу з футболу (U-20): визначилися всі учасники турніру, на якому гратиме Україна

Чемпіонат світу (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі

В Єгипті завершився Кубок Африки (U-20), за підсумками якого визначилися учасники чемпіонату світу 2025 року у цій віковій категорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Нагадаємо, путівку на чемпіонат світу серед команд U-20 здобула торік і юнацька збірна України U-19, пробившись до півфіналу Євро-2024 в Північній Ірландії.

ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі — за звичною схемою.

Після Кубку Африки (U-20) відомі всі 24 учасники ЧС: Чилі (у ролі господаря); Іспанія, Франція, Італія, Україна та Норвегія – від Європи; США, Мексика, Куба й Панама – від КОНКАКАФ; Бразилія, Аргентина, Колумбія, Парагвай — від Південної Америки; Японія, Корея, Саудівська Аравія, Австралія – від Азії; Нова Зеландія та Нова Каледонія – від Океанії; ПАР, Марокко, Нігерія, Єгипет – від Африки.

Жеребкування ЧС-2025 (U-20) відбудеться влітку (дату ще не визначено). Посів формуватиметься за сумою очок, здобутих країною на останніх п'яти мундіалях U-20 – 2023 (100%), 2019 (80%), 2017 (60%), 2015 (40%), 2013 (20%). Також під час жеребкування враховуватиметься й географічний принцип. За попередньою інформацією, Україна перебуватиме в другому кошику.

Додамо, що чинним чемпіоном світу серед збірних U-20 є команда Уругваю, а 2019 року золото взяла збірна України, яку очолював Олександр Петраков.

Нагадаємо, жіноча збірна України оголосила імена футболісток, які готуватимуться до двох поєдинків Ліги націй-2025 проти збірних Албанії та Хорватії.

Наставник української команди Володимир Пятенко розраховує на 24 футболісток.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків), Катерина Боклач («Нант», Франція).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла» Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська, Леся Ольхова (усі – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко («Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – «Колос» Ковалівка), Яна Калініна («Ворскла» Полтава), Натія Панцулая, Анна Петрик, Вікторія Гірин (усі – «Металіст 1925» Харків), Дар'я Івкова («Сістерс» Одеса), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Яна Малахова («Мура», Словенія).

Нападники: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Єлизавета Молодюк («Металіст 1925» Харків), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція).

Поєдинок жіночих збірних України та Албанії, який є для синьо-жовтих номінально домашнім, пройде 30 травня у хорватському місті Вараждин на стадіоні NK Varaždin. Початок зустрічі – о 21:00.

Матч між Хорватією та Україною відбудеться 3 червня в містечку Карловац на стадіоні «Бранко Чавлович-Чавлек». Зустріч розпочнеться також о 21:00.

Після чотирьох турів жіночої Ліги націй Україна лідирує у групі B4. У активі збірної три перемоги та одна нічия. Для того, щоб гарантувати собі перше місце в групі, Україні достатньо перемогти в одному з двох заключних матчів.