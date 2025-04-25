Шевченко запросив керівників ФІФА та УЄФА відвідати Україну

Шевченко: За останні три з половиною роки Україну відвідали понад 80 керівників світових держав

Під час XXVII чергового Конгресу Української асоціації футболу після привітальних виступів радника УЄФА щодо національних асоціацій Йозефа Клімента та керівника напрямку щодо роботи з асоціаціями-членами ФІФА Ельхана Маммадова президент УАФ Андрій Шевченко офіційно запросив представників ФІФА та УЄФА відвідати Україну. Про це повідомляє Главком.

«Користуючись нагодою, хотів би повторно запросити керівництво УЄФА та ФІФА в Україну. За останні три з половиною роки Україну відвідали понад 80 керівників світових держав. Тож чекаємо й на вас»», – сказав Андрій Шевченко.

Сьогодні, 25 квітня в Будинку футболу (м. Київ, пров. Лабораторний, 7А) відбувся Конгрес Української асоціації футболу.

Порядок денний XXVII Конгресу УАФ:

Про звіт президента, виконавчого комітету та адміністрації УАФ. Про звіт аудиторського органу УАФ та річний фінансовий звіт УАФ. Про операційний аудит фінансових витрат групи компаній УАФ у період 2015—2023 років. Про обрання аудиторського органу УАФ. Про кадрові питання. Про обрання голів, заступників голів та членів органів здійснення футбольного правосуддя УАФ.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України.

Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу.

На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

«Полісся» – «Шахтар» 0:1 (дод. час)

Гол: Аліссон, 114

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.

Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

«Буковина» – «Динамо» 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76

До слова, комітет арбітрів УАФ дав коментар щодо ситуації, пов’язаної з незарахуванням голу ФК «Шахтар» у матчі 25-го туру VBET Української Премʼєр-Ліги ФК «Шахтар» (Донецьк) – ФК «Колос» (Ковалівка), який відбувся 19 квітня 2025 року.

«Незарахування голу сталося у зв’язку з порушенням Правил гри – положенням «поза грою» у гравця ФК «Шахтар». Згідно з протоколом та рекомендаціями для ВАА, обов’язковою є перевірка ним початкової фази атакувальних дій для кожного забитого голу (від перехоплення м’яча до забитого м’яча у ворота). В цьому епізоді при перевірці ВАА розвитку атаки гравцями «Шахтаря» було виявлено втручання у гру гравця «Шахтаря» № 6, який перебував у положенні «поза грою», після чого було забито м’яч у ворота ФК «Колос». У зв’язку з тим, що в машині ВАА виникли технічні проблеми, які не давали можливості графічно підтвердити положення «поза грою» у вищевказаного гравця, знадобилося багато часу для підтвердження рішення щодо відміни голу. Цей час був повністю компенсований наприкінці матчу», – йдеться в коментарі.